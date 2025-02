¡Reconciliados! Coty Romero y Nacho Castañares se dieron una segunda oportunidad

En cuanto a los motivos de la separación, Coty explicó: “Yo estaba con unos mambos míos personales que nada tenían que ver con él y me doy cuenta que cuando uno a veces está así no quiere arrastrar a eso a la otra persona. Yo estaba con muchas cosas y por eso decidí tomar distancia. No quería ponerme yo mal y ponerlo mal a él también”.

Agregó: “No estábamos coincidiendo en muchas cosas y en vez de pelear o discutir y esperar a que se desgaste la relación lo mejor era tomarnos unos días. Fue una fuerte crisis de pareja. Hay cosas que estoy trabajando y tratando en terapia porque yo soy un poco una drama queen”, comentó Romero.

Además, Coty hizo referencia al hecho de que había dejado de seguir a Nacho en sus redes sociales: “Soy muy impulsiva, lo estoy trabajando. No voy a pedir disculpas por cómo reacciono, pero sí estoy comprometida a mejorarlo en terapia”.

En relación a las críticas que recibió por algunas de sus respuestas hacia Nacho, Coty explicó: “En el stream, él me hace enojar a propósito y lo dice. Dice ‘me encanta cuando ella se enoja’, pero la gente no lo entiende. Y justo en un momento en el que yo estaba vulnerable, pensé: ‘No quiero generarle dramas ni que la gente le diga cómo te dejás tratar así’”.

Finalmente, la rubia concluyó diciendo: “Lo estoy trabajando un montón, pero cuando uno está con el ánimo bajo, tiende a pensar demasiado y la cabeza a veces te juega en contra”.

Embed - Coty Romero habló de su reconciliación con Nacho Castañares: "No quise arrastrarlo a mis problemas"