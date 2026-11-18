Reik vuelve a la Argentina en 2027: cuándo será el show y dónde conseguir las entradas
Reik regresa a la Argentina tras agotar localidades en Buenos Aires y Córdoba durante 2027. Se presentará con un repertorio que reunirá sus grandes éxitos.
Después de más de dos décadas de trayectoria y de conquistar al público de distintos países, Reik anunció su regreso a la Argentina. El grupo mexicano volverá a encontrarse con sus seguidores locales el próximo 14 de febrero de 2027, en un show que tendrá lugar en el Arena de Buenos Aires.
La noticia llega luego de la exitosa visita que realizó la banda en 2025, cuando consiguió localidades agotadas tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Ahora, Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín se preparan para reencontrarse con sus fanáticos argentinos en una nueva etapa de su recorrido internacional.
El anuncio forma parte de una gira que llevará al trío por distintas ciudades de Estados Unidos, México y Latinoamérica. En ese contexto, los músicos buscarán volver a conectar con el público a través de las canciones que marcaron su historia y que los convirtieron en referentes del pop latino.
El éxito internacional de Reik y sus próximos shows
El regreso a la Argentina también se produce después de un año destacado para la banda. Durante 2026, Reik completó su gira por Estados Unidos con cifras récord para su carrera: realizó 14 presentaciones, de las cuales 12 tuvieron localidades agotadas, y reunió a más de 46.000 espectadores.
El recorrido se convirtió en el más exitoso del grupo en territorio estadounidense y registró sus mayores ventas de entradas en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston. Entre todos los conciertos, el de Los Ángeles se destacó como el espectáculo más grande que realizaron hasta el momento en ese país.
Tras estos resultados, los integrantes anticiparon que preparan nuevas sorpresas para agradecer el acompañamiento de sus seguidores.
Las canciones que sonarán en el show
El espectáculo tendrá un recorrido por los temas más reconocidos de su discografía. Entre las canciones que formarán parte del repertorio se encuentran “Yo Quisiera”, “Noviembre Sin Ti”, “Me Niego”, junto a Ozuna y Wisin, “Amigos Con Derechos”, “Los Tragos” y “Loquita”.
También habrá espacio para presentar parte de “Panorama” (2024), su último álbum de estudio, con el que ampliaron su propuesta musical.
Reik: una trayectoria con millones de reproducciones y premios
Desde sus comienzos en Mexicali, Baja California, los tres músicos construyeron una carrera que los llevó a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del pop latino. Su recorrido incluye seis álbumes de estudio, dos grabaciones en vivo y dos EP conceptuales, además de certificaciones de oro y platino en México, Latinoamérica, España y Estados Unidos.
En las plataformas digitales, el grupo acumula 9.100 millones de reproducciones, 9.100 millones de visualizaciones y 9,8 millones de suscriptores en YouTube. Además, cuenta con 20 millones de oyentes mensuales en Spotify.
A lo largo de su carrera, Reik también trabajó junto a más de 30 artistas internacionales, entre ellos Maluma, J Balvin, Wisin & Yandel, Sebastián Yatra, Carin León, Ozuna, Morat, Super Junior, Manuel Turizo, Farruko, Camilo, Aitana, Christian Nodal, Grupo Firme y Nicky Jam.
Su trayectoria también fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas Latin GRAMMYs, MTV Music Awards, Premio Lo Nuestro, Gaviotas de Plata y Oro, Billboard Latin Music Awards y Premios Juventud.
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