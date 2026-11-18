Tras estos resultados, los integrantes anticiparon que preparan nuevas sorpresas para agradecer el acompañamiento de sus seguidores.

Las canciones que sonarán en el show

El espectáculo tendrá un recorrido por los temas más reconocidos de su discografía. Entre las canciones que formarán parte del repertorio se encuentran “Yo Quisiera”, “Noviembre Sin Ti”, “Me Niego”, junto a Ozuna y Wisin, “Amigos Con Derechos”, “Los Tragos” y “Loquita”.

También habrá espacio para presentar parte de “Panorama” (2024), su último álbum de estudio, con el que ampliaron su propuesta musical.

Reik: una trayectoria con millones de reproducciones y premios

Desde sus comienzos en Mexicali, Baja California, los tres músicos construyeron una carrera que los llevó a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del pop latino. Su recorrido incluye seis álbumes de estudio, dos grabaciones en vivo y dos EP conceptuales, además de certificaciones de oro y platino en México, Latinoamérica, España y Estados Unidos.

En las plataformas digitales, el grupo acumula 9.100 millones de reproducciones, 9.100 millones de visualizaciones y 9,8 millones de suscriptores en YouTube. Además, cuenta con 20 millones de oyentes mensuales en Spotify.

A lo largo de su carrera, Reik también trabajó junto a más de 30 artistas internacionales, entre ellos Maluma, J Balvin, Wisin & Yandel, Sebastián Yatra, Carin León, Ozuna, Morat, Super Junior, Manuel Turizo, Farruko, Camilo, Aitana, Christian Nodal, Grupo Firme y Nicky Jam.

Su trayectoria también fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas Latin GRAMMYs, MTV Music Awards, Premio Lo Nuestro, Gaviotas de Plata y Oro, Billboard Latin Music Awards y Premios Juventud.