El origen de la medida se remonta a una publicación periodística del diario La Capital del 18 de mayo de 1998 titulada "Juegos con licencia para matar", que encendió las alertas en la Comisión de Salud del Honorable Concejo Municipal. En los considerandos del expediente se advertía que los argumentos de títulos como el GTA (Grand Theft Auto) original y el Postal giraban en torno a la delincuencia, la muerte y la acumulación de puntos mediante la comisión de delitos.