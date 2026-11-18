La letra chica del Decreto 14704/98 que prohibe el GTA a un grupo determinado de personas en Argentina
La Municipalidad de Rosario pionera intentó frenar el acceso al primer título de la saga GTA y al Postal en comercios y cibercafés.
Rosario se convirtió en pionera al sancionar el Decreto 14.704. Aprobada el 21 de mayo de 1998 bajo la intendencia de Hermes Binner, la normativa local ponerle un freno a la comercialización de los videojuegos con violencia, como el GTA, anticipándose a los debates contemporáneos sobre el consumo de contenidos digitales en menores de edad.
Los fundamentos de la norma y el impacto de los primeros videojuegos violentos
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El origen de la medida se remonta a una publicación periodística del diario La Capital del 18 de mayo de 1998 titulada "Juegos con licencia para matar", que encendió las alertas en la Comisión de Salud del Honorable Concejo Municipal. En los considerandos del expediente se advertía que los argumentos de títulos como el GTA (Grand Theft Auto) original y el Postal giraban en torno a la delincuencia, la muerte y la acumulación de puntos mediante la comisión de delitos.
Ante la falta de un sistema oficial de calificación de videojuegos en la Argentina de esa época —a diferencia de lo que ocurría en otros países donde regían clasificaciones estrictas por edades—, el cuerpo deliberativo consideró necesario intervenir para evitar la "naturalización de la violencia" en niños y adolescentes.
Qué establecía la letra chica del decreto municipal
La normativa dispuso restricciones directas que afectaban tanto a los comercios de venta tradicional como a los incipientes espacios de conectividad de la época:
- Prohibición de venta y exhibición: el Artículo 1° prohibió de manera taxativa en el ámbito de la ciudad de Rosario la comercialización y exposición pública de los soportes físicos de los videojuegos GTA y Postal.
- Restricción en cibercafés: la medida también ordenó impedir la propagación y ejecución de dichos títulos en redes informáticas y equipos de acceso público destinados a menores.
- Controles ejecutivos: se facultó al Departamento Ejecutivo municipal a aplicar severas sanciones a los establecimientos comerciales que infringieran la disposición, en un hecho que marcó un antecedente único en las regulaciones locales sobre entretenimiento digital.
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