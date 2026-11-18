Cuánto cuesta comprar el GTA VI en Argentina
Con el estreno del GTA VI este jueves en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la carga impositiva ubica al país como el cuarto mercado más caro del mundo.
En la previa del lanzamiento mundial de GTA VI, miles de fanáticos locales buscan conocer los valores finales para adquirir la esperada entrega de Rockstar Games en Argentina. Debido al impacto de los tributos digitales sobre las tiendas de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el costo sufre un fuerte incremento respecto al precio internacional de lista.
Cuánto sale cada edición de GTA VI en PlayStation y Xbox
IMPORTANTE: Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y no se traslada el feriado que cae martes
El videojuego cuenta con dos ediciones disponibles para reserva digital (con un lanzamiento estimado para PC recién en 2028) y sus precios en el mercado argentino varían según la plataforma y los impuestos aplicados (21% de IVA más percepciones de Ingresos Brutos según la jurisdicción):
- PlayStation Store (PS5 / PS5 Pro): la Edición Estándar tiene un precio base de US$ 79,99 (unos $125.584 sin impuestos), pero asciende a un rango de entre $135.000 y $157.000 finales. Por su parte, la Edición Ultimate figura a US$ 99,99 ($156.984 de base) y trepa hasta los $168.000 – $197.000 finales.
- Tienda de Xbox (Series X|S): la Edición Estándar parte de $113.299 y ronda los $139.000 con impuestos, mientras que la Edición Ultimate pasa de $141.990 a aproximadamente $174.000 finales.
Según un relevamiento internacional elaborado por Leonida Lab (GTA 6 Price Index) sobre 29 mercados, al convertir el costo final en PlayStation Store a dólares (US$ 96,79), la Argentina se ubica como el cuarto país más caro del mundo para comprar el título, solo por detrás de Israel (US$ 103,79), Hungría (US$ 99,19) y Noruega (US$ 98,85), y superando a toda Europa occidental.
Qué incluye cada versión del juego
Cada edición disponible en las tiendas digitales de consolas ofrece distintos contenidos adicionales para recorrer Vice City:
- Edición Estándar: incluye el juego base, el Pack Vintage Vice City y un mes de suscripción gratuita a GTA+ (membresía mensual que otorga 500.000 GTA$, vehículos, ropa y descuentos, cuyo valor posterior es de $8.204 en Xbox y $15.615 en PlayStation).
- Edición Ultimate: suma a todo lo anterior una colección exclusiva de vehículos prémium (como el auto Grotti Cheetah), armas personalizadas (revólveres Hawk & Little Morgan), atuendos y peinados exclusivos para Jason y Lucía que se desbloquean capítulo a capítulo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario