Claudio Paul Caniggia se reencontró con su hijo Alex y su nieta Venezia: las imágenes

Las peleas de los Caniggia

Por otro lado, la gran ausente fue Charlotte, quien sigue distanciada de su hermano. El conflicto se hizo visible recientemente durante su participación en Por el Mundo (Telefe) junto a Marley: “No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”.

A pesar de los conflictos, la relación entre Claudio, Alex y Venezia mostró un costado diferente de la familia. Esta vez, las imágenes circularon con ternura y complicidad, dejando los problemas en un segundo plano.

Alex y Charlotte Caniggia