Claudio Paul Caniggia se reencontró con su hijo Alex y su nieta Venezia: las imágenes
A través de las redes, el exjugador -acusado de abuso sexual por Mariana Nannis- se mostró junto a su hijo y su primogénita. Las imágenes en la nota.
Claudio Paul Caniggia sorprendió a sus seguidores con una tierna postal familiar. El exfutbolista compartió una divertida tarde junto a su hijo Alex y su nieta Venezia, dejando de lado las polémicas que suelen rodear al clan Caniggia. En una de las fotos que subió a Instagram, escribió: “Tarde junto a ellos”. La imagen lo muestra conversando con Alex, mientras la pequeña estaba a upa de su papá.
Para sumar diversión, Caniggia imitó a su hijo, levantó su melena con ambas manos y le dedicó una cara graciosa a Venezia. La niña, que en ese momento comía una golosina, mostró una expresión de sorpresa ante el gesto de su abuelo.
El Pájaro compartió la postal en su cuenta con tres emojis de risa, dejando en evidencia lo bien que la pasó con su familia. Alex, por su parte, reposteó la imagen y agregó su propio mensaje: “La familia”. Sin embargo, muchos se preguntaron dónde estaba Melody Luz, la madre de la niña y, nuevamente, pareja del mediático.
Las peleas de los Caniggia
Por otro lado, la gran ausente fue Charlotte, quien sigue distanciada de su hermano. El conflicto se hizo visible recientemente durante su participación en Por el Mundo (Telefe) junto a Marley: “No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”.
A pesar de los conflictos, la relación entre Claudio, Alex y Venezia mostró un costado diferente de la familia. Esta vez, las imágenes circularon con ternura y complicidad, dejando los problemas en un segundo plano.
