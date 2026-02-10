Furor por Ricardo Arjona: cuándo salen a la venta las entradas para su show número 13 en Buenos Aires

Las fechas agotadas

El furor por la música de Arjona es total. Las funciones del 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo ya tienen el cartel de Sold Out. Con este récord, el guatemalteco escribe una nueva página en la historia de los shows en vivo en Argentina, superando sus propias marcas anteriores en estadios como Vélez y GEBA.