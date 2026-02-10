Furor por Ricardo Arjona: cuándo salen a la venta las entradas para su show número 13 en Buenos Aires
Ricardo Arjona agotó 12 fechas y sumó una nueva función para mayo. Dónde conseguir los tickets para ver el tour "Lo que el Seco no dijo" en Buenos Aires.
Ricardo Arjona rompe todos los récords en Argentina. Tras agotar 12 funciones en tiempo récord, el cantautor anunció una nueva fecha en el Arena de Buenos Aires, alcanzando un total de 13 presentaciones en el microestadio de Villa Crespo. El fenómeno de convocatoria reafirma el vínculo inquebrantable entre el artista y el público local.
Esta serie de conciertos forma parte de su gira mundial "Lo que el Seco no dijo", descrita como la producción más ambiciosa de su carrera. La puesta en escena promete ser una experiencia teatral inédita que recorre sus cuatro décadas de trayectoria, desde los clásicos de siempre hasta las canciones de su próximo álbum "Seco".
IMPORTANTE: Alerta meteorológica nacional por tormentón de frío polar que apagará el verano en Argentina
Cuándo salen a la venta las entradas para Ricardo Arjona
La nueva función confirmada será el próximo 19 de mayo. Para los fanáticos que se quedaron afuera de las primeras 12 fechas, la oportunidad de conseguir tickets comienza esta semana.
Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17 horas. La venta se realizará únicamente a través de la web oficial del estadio: www.movistararena.com.ar.
Las fechas agotadas
El furor por la música de Arjona es total. Las funciones del 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo ya tienen el cartel de Sold Out. Con este récord, el guatemalteco escribe una nueva página en la historia de los shows en vivo en Argentina, superando sus propias marcas anteriores en estadios como Vélez y GEBA.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario