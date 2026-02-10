Humbe vuelve a Argentina para un show único: cómo comprar las entradas
El artista propone una experiencia artística, construida desde un universo propio donde las canciones funcionan como puente entre la tierra y el cielo.
Uno de los artistas más destacados del pop alternativo en México y una de las voces más poéticas de su generación, llega a la Argentina para presentar en vivo su nuevo álbum “Dueño del Cielo”, el próximo 29 de octubre en el Teatro Gran Rex. Tras reunir a más de 26.000 personas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México para presentar oficialmente su nuevo trabajo, Humbe aterriza en Buenos Aires con un show que promete ser tan íntimo como inmenso.
Las entradas estarán disponibles a partir de este martes 10, a las 10 de la mañana por tu entrada.com, además, aquellos que sean clientes del banco Santander tendrán el beneficio de 6 cuotas sin interés.
Argentina no es territorio nuevo en esta historia ya que en 2024 debutó en la ciudad con un Teatro Vorterix completamente agotado, confirmando una conexión profunda y genuina con su público local. Aquella primera noche marcó el inicio de un vínculo que hoy da un paso más: el emblemático Teatro Gran Rex marca un nuevo paso en su consolidación en el país y representa un salto natural en su recorrido artístico, ampliando la escala de su propuesta sin perder la cercanía y profundidad que lo caracterizan.
Humbe atraviesa uno de los momentos más profundos y personales de su carrera. Con “Dueño del Cielo”, su nuevo álbum, el cantante, compositor y productor mexicano abre una etapa creativa donde la introspección, la reinvención y la emoción ocupan el centro de la escena. Se trata de un proyecto ambicioso, íntimo y cinematográfico que invita a mirar hacia arriba incluso cuando todo alrededor parece haberse derrumbado.
Originario de Monterrey, Humbe comenzó a tocar el piano a los nueve años en la casa de su abuela, dando inicio a un recorrido artístico marcado por la sensibilidad y una identidad sonora única. A los 22 años fue nominado al Latin GRAMMY como Mejor Nuevo Artista, y desde entonces no dejó de consolidarse como una de las figuras más singulares del pop alternativo en español. Actualmente desarrolla su carrera de manera totalmente independiente a través de su propio sello, PARASIEMPRE.wav Records.
“Dueño del Cielo” es un álbum doble de 22 canciones, grabado en Islandia, que funciona como una experiencia expansiva y visual, casi cinematográfica. Desde pasajes etéreos y orquestales hasta momentos de vulnerabilidad extrema, el disco refleja un proceso de transformación personal y artística. “Cuando todo lo que conocías se ha reducido a cenizas, es momento de cambiar la forma en que contemplas la vida”, explica HUMBE al referirse al concepto que atraviesa la obra.
El álbum cierra una trilogía conceptual iniciada con ESENCIA (2023) y continuada con ARMAGEDÓN (2024), un recorrido simbólico que explora la vida, el amor, la pérdida y la destrucción. En este nuevo capítulo, el mensaje es claro: después del colapso, llega la reconstrucción. El cielo aparece como refugio, horizonte y posibilidad de volver a empezar.
Musicalmente, HUMBE expande su universo sonoro con una paleta ecléctica que combina arreglos orquestales, sintetizadores, beats electrónicos y exploraciones rítmicas poco convencionales, siempre priorizando la emoción y la voz como eje narrativo. Canciones que se sienten libres, íntimas y honestas, construidas desde un lugar profundamente personal.
