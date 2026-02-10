Humbe vuelve a Argentina para un show único: cómo comprar las entradas

“Dueño del Cielo” es un álbum doble de 22 canciones, grabado en Islandia, que funciona como una experiencia expansiva y visual, casi cinematográfica. Desde pasajes etéreos y orquestales hasta momentos de vulnerabilidad extrema, el disco refleja un proceso de transformación personal y artística. “Cuando todo lo que conocías se ha reducido a cenizas, es momento de cambiar la forma en que contemplas la vida”, explica HUMBE al referirse al concepto que atraviesa la obra.

El álbum cierra una trilogía conceptual iniciada con ESENCIA (2023) y continuada con ARMAGEDÓN (2024), un recorrido simbólico que explora la vida, el amor, la pérdida y la destrucción. En este nuevo capítulo, el mensaje es claro: después del colapso, llega la reconstrucción. El cielo aparece como refugio, horizonte y posibilidad de volver a empezar.

Musicalmente, HUMBE expande su universo sonoro con una paleta ecléctica que combina arreglos orquestales, sintetizadores, beats electrónicos y exploraciones rítmicas poco convencionales, siempre priorizando la emoción y la voz como eje narrativo. Canciones que se sienten libres, íntimas y honestas, construidas desde un lugar profundamente personal.