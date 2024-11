Revelan el escándalo en la obra de Luisa Albinoni y Arnaldo André: qué pasó

Y agregó: “Hay un quilombo infernal porque ya estaba la gira programada y vendida, iban a hacer temporada en Mar del Plata y todo esto se termina levantando”.

“Me cuentan que la obra seguiría con otro productor que ya tendría los nombres de los actores que estarían porque Arnaldo y Luisa no quieren saber más nada”, dijo al respecto el comunicador sobre el futuro del espectáculo.

Y concluyó: “Primer quilombo del verano. Antes de empezar la temporada se levanta una obra que iba a ser una de las grandes atracciones en la costa Atlántica”.

Qué pasó en la obra de Luisa Albinoni y Arnaldo André

arnaldo andre luisa albinoni

El particular tratamiento estético al que se somete Arnaldo André a sus 80 años

Hace unos meses, en la mesa de Mirtha Legrand, el actor paraguayo Arnaldo André logró robarse la atención de la noche, ya que reveló uno de sus secretos mejor guardado.

Todo comenzó luego de los halagos del periodista Franco Merculiari, quien dejó en claro su admiración por el físico del intérprete. Ante sus palabras, el artista decidió sincerarse y hablar del tratamiento que sigue gracias a su médico. “Él mejora el nivel de vida de cada uno, entonces, por ahí te da una vacuna antiage”, confesó ante la mirada de los invitados en el estudio. “Últimamente está trayendo cosas de Suiza. Yo sí mantengo mi peso y ahora estoy con semen de toro”, acotó.

Su comentario dejó sorprendidos a todos, por lo que las preguntas no tardaron en llegar. La primera en animarse fue Brey, quien le consultó: “¿Eso se toma o se inyecta?”. André le explicó que se inyecta en la piel, lo cual avivó la curiosidad de la periodista y las risas de los demás: “A mí me habían contado que estaba usándolo... porque yo pregunté qué era lo que lo mantenía tan bien, está bárbaro. Y me contaron que Arnaldo se mantiene tan bien porque consumía una sustancia como semen del toro”.