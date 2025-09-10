Internaron de urgencia a Peluca Brusca: qué le pasó

Laurita Fernández Peluca.jpg

Laurita Fernández publicó una foto con Fede Bal en medio de rumores con Evelyn Botto

A más de siete años de su separación tras un noviazgo marcado por rumores y altibajos, Laurita Fernández y Fede Bal se encuentran actualmente solteros, luego de terminar sus respectivas relaciones con el productor Claudio Peluca Brusca y la bailarina Flor Díaz.

En las últimas horas, el hijo de Carmen Barbieri volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras conocerse su nueva conquista, nada menos que Evelyn Botto.

Aunque Botto aclaró que hasta el momento sólo hubo una salida con Bal y que hablar de una relación exclusiva sería apresurado, la atención se centró en Laurita Fernández, quien compartió en sus redes una nostálgica fotografía junto a Fede, generando especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

La bailarina y actual conductora de El Nueve publicó en sus Instagram Stories la portada del diario Clarín, donde ella y Fede fueron protagonistas tras consagrarse campeones del Bailando 2015, un triunfo que sin dudas marcó un antes y un después en sus carreras artísticas.

Junto a la imagen de la tapa, Laurita escribió: "Cuando fuimos tapa de diario", arrobando al medio, pero llamativamente sin mencionar a Fede Bal. Este detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes se preguntaron si podría tratarse de un sutil mensaje destinado a un acercamiento ahora que ambos están oficialmente solteros.

Vale recordar que la victoria de Laurita y Fede no sólo les otorgó el título de campeones del Bailando, sino que convirtió al programa conducido por Marcelo Tinelli en un fenómeno televisivo: la gran final superó los 30 puntos de rating, con más de un millón y medio de televidentes pendientes de la consagración de la entonces pareja en el popular reality de baile.