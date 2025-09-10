Internaron de urgencia a Peluca Brusca: qué le pasó
El ex novio de Laurita Fernández no la pasó bien durante los últimos días y tuvo que ser ingresado en un centro médico.
Después de que circularan rumores sobre dejar de trabajar en Bienvenidos a ganar junto a su ex, Laurita Fernández, Claudio “Peluca” Brusca fue internado de urgencia y causó preocupación.
El encargado de dar toda la información fue Juan Etchegoyen y trató de llevar tranquilidad. "Quiero arrancar el programa con una información de último momento que tiene que ver con Peluca Brusca, tiene que ver con el ex de Laurita Fernández que hace unos días tuvo un problema de salud”, anunció el periodista.
“Está bien Peluca”, reveló Etchegoyen para llevar tranquilidad al público. “Primero quiero contar eso. Está bien Peluca, está bien el ex de Laurita, el prestigioso productor de televisión, pero tuvo que ser internado de urgencia en las últimas horas y estuve hablando un poquito con él”, agregó.
“Me dice ‘Tuve un cólico renal hace dos meses. No pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo. Me lo hicieron hace 10 días, pero me dejaron un catéter para liberar todo lo que se me había pulverizado y hoy me sacaron el catéter’”, relató.
Etchegoyen continuó con la lectura del mensaje: “’La verdad que fue tanta la buena onda y la buena atención y el pedido de los médicos para que cuente lo que trabajan. Por ahora estoy bien y como pude vine a grabar y ya estoy en el canal porque amamos hacer Bienvenidos a ganar y más un día como hoy’”, agregó el conductor, que también reveló que la atención fue en el Hospital Santojanni.
Laurita Fernández publicó una foto con Fede Bal en medio de rumores con Evelyn Botto
A más de siete años de su separación tras un noviazgo marcado por rumores y altibajos, Laurita Fernández y Fede Bal se encuentran actualmente solteros, luego de terminar sus respectivas relaciones con el productor Claudio Peluca Brusca y la bailarina Flor Díaz.
En las últimas horas, el hijo de Carmen Barbieri volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras conocerse su nueva conquista, nada menos que Evelyn Botto.
Aunque Botto aclaró que hasta el momento sólo hubo una salida con Bal y que hablar de una relación exclusiva sería apresurado, la atención se centró en Laurita Fernández, quien compartió en sus redes una nostálgica fotografía junto a Fede, generando especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.
La bailarina y actual conductora de El Nueve publicó en sus Instagram Stories la portada del diario Clarín, donde ella y Fede fueron protagonistas tras consagrarse campeones del Bailando 2015, un triunfo que sin dudas marcó un antes y un después en sus carreras artísticas.
Junto a la imagen de la tapa, Laurita escribió: "Cuando fuimos tapa de diario", arrobando al medio, pero llamativamente sin mencionar a Fede Bal. Este detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes se preguntaron si podría tratarse de un sutil mensaje destinado a un acercamiento ahora que ambos están oficialmente solteros.
Vale recordar que la victoria de Laurita y Fede no sólo les otorgó el título de campeones del Bailando, sino que convirtió al programa conducido por Marcelo Tinelli en un fenómeno televisivo: la gran final superó los 30 puntos de rating, con más de un millón y medio de televidentes pendientes de la consagración de la entonces pareja en el popular reality de baile.
