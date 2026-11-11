Mauro Icardi declarará ante la fiscalía tras un pedido de sus abogados: los detalles del caso

La postura de Francisco Oneto sobre la denuncia contra Mauro Icardi

Francisco Oneto, abogado del futbolista, también se refirió al expediente y cuestionó algunos aspectos de la intervención judicial. El letrado sostuvo que era importante que su defendido pudiera ser escuchado para aportar su versión de los acontecimientos.

“No son entendibles las circunstancias de la fiscalía”, expresó al comenzar su explicación. Luego agregó: “Queríamos que declare Mauro para que esté su versión”.

En relación con el testimonio de la adolescente, Oneto manifestó sus dudas sobre la consistencia de lo relatado y planteó la posibilidad de que hayan intervenido otras personas en su declaración: “La declaración es inconsistente. Creemos que en la declaración hay una influencia por terceros”.

El representante legal también hizo referencia al episodio que habría ocurrido entre el futbolista y su hija, y explicó cuál es su interpretación de los hechos denunciados.

“La nena lo que dice es que se encerró por voluntad propia. Después si el padre entró por la ventana es otra cosa”, continuó Francisco Oneto.

En ese sentido, negó que se hubieran producido agresiones físicas y diferenció las acciones que fueron mencionadas en la denuncia: “No hubo golpes, agarrar y tirar es distinto. El dolor no significa lesión… Un cachetazo es un delito de injuria. Lo dice una jurisprudencia. Salvo que el cachetazo deje una herida”.

Por otra parte, el abogado hizo hincapié en que, según su postura, se trata de una situación familiar que tiene antecedentes y que debe analizarse en profundidad antes de llegar a una conclusión.

“Hay un conflicto de padre e hija de larga data, hay que investigar las declaraciones. La Justicia tiene que escuchar al denunciado. Si no existen lesiones no hay denuncia”, sostuvo.

Finalmente, Oneto dejó abierta la posibilidad de iniciar nuevas acciones judiciales, dependiendo de lo que suceda durante la presentación del delantero ante el fiscal.

“En función de lo que declare Mauro, hay que ver si denunciamos”, concluyó.