La reacción de la China Suárez en medio de la polémica que envuelve a Mauro Icardi
Mientras continúa la repercusión por el conflicto familiar que involucra al futbolista, la actriz volvió a las redes sociales.
En medio de los días agitados que atraviesa Mauro Icardi por su enfrentamiento público con Wanda Nara, la China Suárez volvió a hacerse presente en las redes sociales. La actriz eligió retomar su actividad en Instagram con una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
Lejos de referirse a la situación personal que involucra a su pareja, la artista compartió una noticia relacionada con uno de sus últimos trabajos en televisión. Se trata de En el barro, la ficción en la que participó y que acaba de recibir una distinción internacional.
La decisión de mostrar ese reconocimiento llegó en un momento en el que cada movimiento de la pareja genera repercusiones. Sin hacer alusión directa a las versiones y los cruces que rodean a Icardi, la China puso el acento en un logro de su trayectoria artística.
Qué publicó la China Suárez en medio del conflicto de Mauro Icardi
A través de sus historias de Instagram, la actriz difundió una imagen promocional de En el barro para celebrar el reconocimiento que obtuvo la producción en la décima edición de los Premios Produ 2026. La serie fue distinguida dentro de la categoría Serie de drama criminal carcelario.
La publicación incluyó una escena de la ficción, la referencia al premio y un corazón rojo. Además, la China mencionó a la cuenta oficial del certamen, dejando en claro su alegría por el reconocimiento al proyecto del que formó parte.
De esta manera, la actriz volvió a mostrarse públicamente, aunque eligió no pronunciarse sobre la controversia que involucra a Mauro Icardi. Su posteo estuvo dedicado exclusivamente a celebrar el recorrido de la serie y el reconocimiento recibido.
Por el momento, la China no hizo declaraciones sobre el enfrentamiento entre Icardi y Wanda Nara ni sobre las versiones que circularon en los últimos días. En cambio, su reaparición virtual quedó marcada por un mensaje de celebración profesional, en una semana en la que la atención mediática volvió a concentrarse sobre su entorno personal.
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