La reacción de la China Suárez en medio de la polémica que envuelve a Mauro Icardi

De esta manera, la actriz volvió a mostrarse públicamente, aunque eligió no pronunciarse sobre la controversia que involucra a Mauro Icardi. Su posteo estuvo dedicado exclusivamente a celebrar el recorrido de la serie y el reconocimiento recibido.

Por el momento, la China no hizo declaraciones sobre el enfrentamiento entre Icardi y Wanda Nara ni sobre las versiones que circularon en los últimos días. En cambio, su reaparición virtual quedó marcada por un mensaje de celebración profesional, en una semana en la que la atención mediática volvió a concentrarse sobre su entorno personal.