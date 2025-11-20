Revelan las primeras imágenes de Robert Pattinson y Zendaya en "La odisea", la nueva película de Christopher Nolan
La ambiciosa película de uno de los mejores directores de cine está prevista para el 2026 y poco a poco se van conociendo los roles de los actores.
A cuentagotas, pero con un impacto significativo en la industria, se comienzan a revelar los secretos de La Odisea, la ambiciosa película que el director Christopher Nolan prepara con miras a su estreno en 2026. Este proyecto, que se alza como uno de los más esperados del año, apenas había ofrecido una imagen de Matt Damon caracterizado como Odiseo. Sin embargo, gracias a una exclusiva de la revista Empire, ahora se conocen nuevos detalles y, fundamentalmente, los personajes a los que darán vida varias de sus estrellas principales, entre ellas Zendaya y Robert Pattinson.
Nolan ha mantenido históricamente sus producciones bajo un estricto secreto, llegando incluso a utilizar títulos provisionales para desviar la atención. Sin embargo, la magnitud de La Odisea hace imposible mantener el proyecto en total anonimato, forzando al cineasta a mostrar sus primeras cartas.
La información previa ya había establecido que Matt Damon interpretaría a Odiseo, mientras que Tom Holland daría vida a su hijo, Telémaco. La trama se centrará en las aventuras paralelas de ambos, con el padre buscando el camino de vuelta a casa y el hijo intentando encontrar a su progenitor. También se había confirmado la participación de Anne Hathaway como Penélope, la paciente esposa de Odiseo que permanece en Ítaca a pesar de ser asediada por un grupo de pretendientes.
Es precisamente el rol de los antagonistas el que ocupa el nuevo anuncio, que asigna a Robert Pattinson el papel de uno de los principales villanos del relato.
El actor inglés, mundialmente conocido por su trabajo en la saga Crepúsculo y por The Batman, encarnará a Antínoo, uno de los principales antagonistas de La Odisea. Antínoo es descrito como el líder de los pretendientes que acosan sin piedad a Penélope y que prácticamente se han adueñado del hogar de Odiseo en Ítaca. Su rol es crucial, ya que incluso conspira para la muerte de Telémaco, quien ignora por completo el complot en su contra.
Para Pattinson, este papel lo reencontrará con Holland en una dinámica de confrontación, recordando su trabajo conjunto en El diablo a todas horas, estrenada hace cinco años. Antínoo será la principal amenaza para el regreso de Odiseo, aunque no la única.
Del lado de la intervención divina, la actriz Zendaya asumirá el papel de la mismísima diosa de la sabiduría y la estrategia, Atenea. La hija de Zeus es un personaje clave en la obra original de Homero, ya que no solo guía a Odiseo en su extenso viaje de vuelta a casa, sino que también se va personificando en varios personajes a lo largo de la historia. Esto incluye a hombres que reciben al héroe de Troya o incluso a sus propios compañeros de travesía por el Egeo.
Zendaya, actriz aclamada por Euphoria y la saga Spider-Man (donde también comparte reparto con Tom Holland), aparecerá en su versión humana ante Odiseo. El anuncio deja abierta la gran interrogante sobre si Atenea se cruzará también en el camino de Telémaco, un desarrollo que todo apunta a que será afirmativo.
