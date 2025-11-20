Revelan las primeras imágenes de Robert Pattinson y Zendaya en "La odisea", la nueva película de Christopher Nolan

Para Pattinson, este papel lo reencontrará con Holland en una dinámica de confrontación, recordando su trabajo conjunto en El diablo a todas horas, estrenada hace cinco años. Antínoo será la principal amenaza para el regreso de Odiseo, aunque no la única.

Del lado de la intervención divina, la actriz Zendaya asumirá el papel de la mismísima diosa de la sabiduría y la estrategia, Atenea. La hija de Zeus es un personaje clave en la obra original de Homero, ya que no solo guía a Odiseo en su extenso viaje de vuelta a casa, sino que también se va personificando en varios personajes a lo largo de la historia. Esto incluye a hombres que reciben al héroe de Troya o incluso a sus propios compañeros de travesía por el Egeo.

Zendaya, actriz aclamada por Euphoria y la saga Spider-Man (donde también comparte reparto con Tom Holland), aparecerá en su versión humana ante Odiseo. El anuncio deja abierta la gran interrogante sobre si Atenea se cruzará también en el camino de Telémaco, un desarrollo que todo apunta a que será afirmativo.