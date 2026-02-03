Revelan que Griselda Siciliani llamó a Luciano Castro por el pasacalle: qué le dijo

Griselda Siciliani Luciano Castro

A pesar de que los rumores señalan a Castro como el responsable del cartel, él habría intentado desvincularse del hecho durante la charla telefónica. Sin embargo, para Griselda, el origen del cartel ya es secundario frente al cansancio de protagonizar noticias negativas. “Sé que quizás mucha gente en esta situación le daría una chance al ex que tuvo un gravísimo error pero no sería Griselda de esas personas. A mí lo que me dicen es que esto del pasacalle empeoró la cosa. A mí me dicen que Luciano le dijo a Griselda cuando recibió ese llamado que él no fue”, reveló Etchegoyen.