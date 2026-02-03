Revelan que Griselda Siciliani llamó a Luciano Castro por el pasacalle: qué le dijo
Los escándalos del actor siguen dando qué hablar y, ahora, parece ser que su ex pareja lo destrozó tras los últimos problemas públicos. Los detalles.
La ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa sumando capítulos de tensión y exposición mediática. Tras el escándalo derivado de una supuesta infidelidad, el último fin de semana trajo consigo un elemento inesperado: la aparición de un pasacalle que reavivó el conflicto en la vía pública. Los detalles sobre cómo impactó este gesto en la intimidad de la actriz fueron revelados por el periodista Juan Etchegoyen, quien describió un panorama de hartazgo y distancia por parte de Siciliani.
El conductor detalló que, si bien existen versiones cruzadas sobre la autoría del cartel, la información recolectada apunta a una intención de acercamiento por parte de Castro que no fue bien recibida. “Ustedes saben que el fin de semana trascendió que Luciano Castro le envío un pasacalle a Griselda Siciliani que no sabemos bien ahora si fue él o no pero yo tengo la info que sí pero sobretodo me hablan de cómo se vivió en la casa de Griselda esta situación”, explicó el comunicador al inicio de su descargo.
Lejos de surtir un efecto romántico o facilitar una reconciliación, el gesto del pasacalle habría generado una reacción de rechazo inmediato. Según la información obtenida por Etchegoyen, se produjo una comunicación telefónica iniciada por la actriz para poner límites claros a la situación. “A mí me cuentan que después de lo que pasó hubo por lo menos una llamada después Griselda a Luciano pidiéndole por favor que no la exponga más con todo lo que se habló”, afirmó el periodista.
Desde el entorno más íntimo de la protagonista de innumerables éxitos televisivos, aseguran que su prioridad actual es recuperar la tranquilidad. La sobreexposición mediática de las últimas semanas, ligada a la infidelidad, ha hecho mella en su bienestar. “Me dicen directamente desde el círculo cercano de la actriz que ella siente que necesita por el bien de su estado emocional ponerle un cierre a todo esto”, añadió el conductor, subrayando que Siciliani no estaría dispuesta a conceder una nueva oportunidad.
A pesar de que los rumores señalan a Castro como el responsable del cartel, él habría intentado desvincularse del hecho durante la charla telefónica. Sin embargo, para Griselda, el origen del cartel ya es secundario frente al cansancio de protagonizar noticias negativas. “Sé que quizás mucha gente en esta situación le daría una chance al ex que tuvo un gravísimo error pero no sería Griselda de esas personas. A mí lo que me dicen es que esto del pasacalle empeoró la cosa. A mí me dicen que Luciano le dijo a Griselda cuando recibió ese llamado que él no fue”, reveló Etchegoyen.
Finalmente, el panorama indica una disparidad de deseos entre los ex integrantes de la pareja. Mientras ella busca el anonimato y el olvido de este vínculo, él persistiría en sus intentos por revertir la situación. “Y Griselda le creyó pero también está un poco harta de ser tapa de portal hace semanas por la infidelidad. Y me ratifican este reclamo que te estoy contando. Griselda intenta dejar atrás a Luciano pero él quiere reconquistarla de cualquier manera”, concluyó el periodista.
