Comienza a filmarse "Felicidades", la nueva película de Netflix con Adrián Suar y Griselda Siciliani
La exitosa obra de teatro llegará al cine con las actuaciones estelares de Vicuña y Amigorena, y una participación especial de Diego Capusotto.
Netflix puso en marcha una nueva producción cinematográfica en Argentina y apostó fuerte a una historia cargada de humor negro, secretos y situaciones desbordadas. Este lunes comenzó el rodaje de Felicidades, la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral, protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani y dirigida por el reconocido realizador español Álex de la Iglesia.
El proyecto se presenta bajo la premisa de "una celebración, muchos secretos y una casa que sabe más de la cuenta" y se perfila como una de las grandes apuestas del año para el cine nacional. La historia propone una comedia atravesada por el absurdo: un hombre decide organizarle una fiesta sorpresa a su esposa con la intención de recomponer la relación, pero la noche toma un rumbo inesperado cuando aparece un médium y los invitados quedan atrapados en una velada tan caótica como reveladora.
Una producción rodada en Buenos Aires
La película se filma íntegramente en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con la producción de Preludio. Junto a Suar y Siciliani, el elenco suma a figuras destacadas del cine y el teatro: Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal,Mónica Raiola y con la participación especial de Diego Capusotto.
El enfoque del director y el entusiasmo del protagonista
Álex de la Iglesia, referente del cine español y autor de títulos como El día de la bestia y La comunidad, expresó su mirada sobre el espíritu del film y su primera experiencia trabajando con Netflix en Argentina. "No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto", afirmó el director, y agregó: "Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor... Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa".
Por su parte, Adrián Suar destacó el inicio del rodaje y el valor de esta colaboración internacional: "Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria".
