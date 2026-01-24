Comienza a filmarse "Felicidades", la nueva película de Netflix con Adrián Suar y Griselda Siciliani

El proyecto se presenta bajo la premisa de "una celebración, muchos secretos y una casa que sabe más de la cuenta" y se perfila como una de las grandes apuestas del año para el cine nacional. La historia propone una comedia atravesada por el absurdo: un hombre decide organizarle una fiesta sorpresa a su esposa con la intención de recomponer la relación, pero la noche toma un rumbo inesperado cuando aparece un médium y los invitados quedan atrapados en una velada tan caótica como reveladora.