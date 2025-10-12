Al final, lo confesó: Nico Vázquez reveló estar en "algo sin título" con Dai Fernández

dai fernandez nico vazquez

Nico también reflexionó sobre su vida después de una larga relación: "Estuve 18 años en pareja, la pasé increíble, pero hoy estoy solo y si cada vez que salgo con alguien me van a decir que tengo que blanquear algo, va a ser difícil. Acá conozco a una persona con la que me siento bien, somos muy amigos y todo lo demás que vaya a pasar... solamente lo sabe Dios".

Finalmente, el actor destacó cómo quiere manejar su intimidad: "Cuando me vuelva a enamorar, me van a ver. Me encanta vivir la vida porque es un instante. Cuando esté con ganas de formalizar, lo van a ver porque no me escondo, pero quiero resguardar un poco más mi intimidad".

EXCLUSIVO - NICO VÁZQUEZ: "LO MÍO CON DAI NO TIENE TÍTULOS, ES ALGO DE DÍAS"

Nicolás Vázquez aclaró rumores sobre su situación sentimental.



Nicolás Vázquez aclaró rumores sobre su situación sentimental.#Infama@_marcelatauro@infama pic.twitter.com/Xh4VxfA8Dw — América TV (@AmericaTV) October 12, 2025