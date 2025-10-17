Nico Vázquez rompió el silencio sobre su acercamiento a Dai Fernández: "Estamos empezando algo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1978596398514749460&partner=&hide_thread=false NICO VÁZQUEZ HABLÓ DE SU RELACIÓN CON DAI FERNÁNDEZ



"Con Dai Estamos bien, desde hace muy poquitos días"

"Ni nosotros entendemos qué está pasando"

"Si fuera por mí no hubiese dicho nada"

"Me gustaría poder caminar con ella por la calle"



En relación a la exposición mediática y su decisión de hablar públicamente, Vázquez reconoció las dificultades de mantener la privacidad siendo una figura pública: “La próxima relación mía quiero que sea para adentro. Me van a ver un poco más aburrido, pero me cuesta mucho porque si abrís esa puerta después es muy difícil cerrarla”, expresó. Y agregó: “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada, pero tampoco puedo negar algo que estoy sintiendo”.

Sobre cómo definiría el lazo con Dai Fernández, fue claro: “No estamos de novios. Estamos empezando algo. Puede ser que sea un vínculo por un rato, como puede ser un vínculo fuerte. Eso lo dirá el tiempo, pero me siento muy bien, eso me da mucha felicidad”, dijo, mostrando apertura a lo que el futuro pueda traer, pero sin apresurarse a dar definiciones.

El actor también reflexionó sobre la mirada pública y el interés que genera la vida personal de los famosos: “Es parte de un negocio, de un morbo y de algo feo”, comentó, en referencia al tratamiento mediático que suelen recibir este tipo de historias. Aun así, aseguró que tanto él como Fernández están comprometidos con vivir esta etapa con honestidad y calma.

Finalmente, Nicolás destacó que la conexión con su compañera no es nueva, aunque sí lo es el contexto: “Eso fue real hace un año, un año y medio. Como esto es real, lo que nos pasa ahora, en otra circunstancia. Es la vida misma, no podés elegir qué te va a pasar”, concluyó.