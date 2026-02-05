Revelaron cómo fueron las últimas horas con vida del Mini de Duro de Domar

mini duro de domar



Y manifestó: “Recuerdo tantas notas que hemos hecho como una en la pandemia donde él hablaba de la crisis económica que sufría y de la espalda que le dio el medio en gran parte, él se quejaba de eso también”.

“Quiero informar que el velatorio será este jueves de 9 a 13.30 en Sepelio Virreyes, San Fernando. Un abrazo gigante a la familia y gracias por tanto maestro”, concluyó.

Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar: su historia y trayectoria televisiva

Originario de Paraguay, Juan Carlos Velázquez se radicó en Argentina hace cincuenta años y aunque sufrió discriminación por su estatura, afrontó los prejuicios sobre su imagen gracias a la fe ya que solía asistir a la Iglesia Pentecostal de Béccar desde los 24 años regularmente.

"Me sentí mal con mí mismo hasta que el Señor entró en mi vida y me sacó esa tristeza, esa amargura y ese complejo que tenía por la estatura. Dios llenó ese vacío”, contó el artista hace algunos años, refiriéndose a los desafíos que enfrentó durante su adolescencia y juventud.

Sin embargo, el universo intervino cuando una vecina lo llevó a un casting televisivo y el artista comenzó a ser convocado por varios programas hasta alcanzar la popularidad en el programa Duro de Domar bajo la conducción de Roberto Pettinato, donde se ganó el afecto del público durante 15 años con sus imitaciones de celebridades en versión “Mini'.

Fue allí donde Velázquez convirtió la frase “Roberto, estoy re caliente” en un sello distintivo y en un ícono del folklore televisivo.

Más allá de su emblemático rol en Duro de Domar, el actor integró el elenco de Todo x 2 pesos junto a Diego Capusotto y Fabio Alberti, participó en Bendita con sus imitaciones e incluso apareció en Polémica en el Bar entre 2016 y 2017. Además el actor realizó intervenciones esporádicas en Teto TV.

A pesar de haberse convertido en una reconocida figura en la pantalla chica, con el paso de los años, Velázquez enfrentó la disminución de propuestas laborales en los medios y en 2021, se supo que Juan Carlos atravesaba una profunda crisis económica, luego de quedar desempleado y agotar sus ahorros.

Por ese motivo, el actor se mudó con su madre y hermanos mientras vendía artefactos eléctricos a comercios, almacenes y supermercados con el fin de “reinventarse y no caer en la depresión”.

Entonces, Velázquez destacó la generosidad de su familia al recibirlo de vuelta en su casa y apoyarlo durante la crisis económica causada por la falta de oportunidades en los medios aunque también expresó su molestia por la escasa consideración de los productores a la hora de contemplar proyectos televisivos.