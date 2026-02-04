Murió Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de "Duro de Domar"

En el ciclo conducido por Roberto Pettinato, el actor irrumpía en el estudio con una frase que se volvió emblemática: “Roberto (Pettinato) estoy re caliente”, generando risas y convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del programa.

Sin embargo, con el correr de los años, la falta de oportunidades laborales lo obligó a buscar nuevos caminos lejos de la pantalla chica. En 2021, en una entrevista con Juan Etchegoyen, el propio Velázquez expresó su desconcierto por su ausencia en televisión: “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión y yo no tengo la menor idea. Los productores parece que se han olvidado de mí, ese es el tema”.

En ese mismo diálogo, el actor reveló que su última experiencia televisiva había sido enPolémica en el Bar. “Nunca más tuve una propuesta, lo último fue Polémica en el Bar, en el 2016 y 2017. Me dijeron que ya no contaban más con mis servicios porque no les alcanzaba el presupuesto″, sostuvo.

Durante la pandemia, como muchos artistas, Juan Carlos tuvo que reinventarse para salir adelante. Alejado de los medios, comenzó a trabajar como distribuidor. “Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, quioscos, almacenes y algunos supermercados”, explicó.

Aun así, nunca dejó de expresar su vínculo con el público y su deseo de mantenerse activo. “Todo el mundo me pregunta para cuando la tele, pero uno tiene que reinventarse para que no lo agarre la angustia y se deprima. Hay que salir a la calle y estar en contacto con la gente”, reflexionó.