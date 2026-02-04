Murió Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de "Duro de Domar"
La confirmación de la noticia este miércoles generó tristeza y repercusiones en el ámbito televisivo, donde colegas y seguidores expresaron su pesar por la partida.
La televisión argentina atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Juan Carlos Velázquez, el actor y humorista que alcanzó gran popularidad como “El Mini” de Duro de Domar. El artista murió este miércoles a los 64 años, según confirmaron sus familiares.
La noticia fue dada a conocer este miércoles. “Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar”, escribió el periodista Juan Etchegoyen en su cuenta de X, generando una inmediata ola de mensajes de despedida.
Cabe recordar que en 2024 Velázquez había atravesado un delicado cuadro de salud luego de ser internado de urgencia tras una descompensación en su domicilio. “Me agarró una gripe común, parecía, y después se fue agravando. Llegó un momento que no podía respirar ni caminar”, había relatado en junio de ese año.
Desde la terapia intensiva del centro médico, el humorista brindó una entrevista para Mitre Live, donde explicó que fue su hermano quien decidió llevarlo al hospital. “Sentía un fuertísimo dolor de pecho, me costaba hasta ir al baño. Los médicos me dijeron que tenía neumonía y las arterias tapadas”, contó en ese entonces.
Quién era Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de “Duro de Domar”
La figura de Juan Carlos Velázquez quedó fuertemente ligada a la televisión por su recordado paso por Duro de Domar. Allí, a través de su personaje “El Mini”, realizaba intervenciones humorísticas encarnando a distintas personalidades vinculadas a la coyuntura política y social.
En el ciclo conducido por Roberto Pettinato, el actor irrumpía en el estudio con una frase que se volvió emblemática: “Roberto (Pettinato) estoy re caliente”, generando risas y convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del programa.
Sin embargo, con el correr de los años, la falta de oportunidades laborales lo obligó a buscar nuevos caminos lejos de la pantalla chica. En 2021, en una entrevista con Juan Etchegoyen, el propio Velázquez expresó su desconcierto por su ausencia en televisión: “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión y yo no tengo la menor idea. Los productores parece que se han olvidado de mí, ese es el tema”.
En ese mismo diálogo, el actor reveló que su última experiencia televisiva había sido enPolémica en el Bar. “Nunca más tuve una propuesta, lo último fue Polémica en el Bar, en el 2016 y 2017. Me dijeron que ya no contaban más con mis servicios porque no les alcanzaba el presupuesto″, sostuvo.
Durante la pandemia, como muchos artistas, Juan Carlos tuvo que reinventarse para salir adelante. Alejado de los medios, comenzó a trabajar como distribuidor. “Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, quioscos, almacenes y algunos supermercados”, explicó.
Aun así, nunca dejó de expresar su vínculo con el público y su deseo de mantenerse activo. “Todo el mundo me pregunta para cuando la tele, pero uno tiene que reinventarse para que no lo agarre la angustia y se deprima. Hay que salir a la calle y estar en contacto con la gente”, reflexionó.
