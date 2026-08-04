¿Reconciliados? La foto de Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa que se volvió viral
En abril de este año, ambos confirmaron su separación, aparentemente en buenos términos, pero una foto publicada por Tinelli cambió todo.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron públicamente su separación en abril de este año, asegurando que se trató de una decisión de común acuerdo y en buenos términos. Según explicaron los propios protagonistas, la decisión de poner fin al vínculo se había tomado semanas antes, en marzo.
No obstante, una foto publicada por este martes marcaría que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad: desde Lima (Perú), el conductor y productor compartió una imagen junto a su ¿ex? novia, muy sonrientes y felices. Por supuesto, inmediatamente se desataron las especulaciones sobre una aparente reconciliación.
La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: ¿segunda temporada?
La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó a mediados de 2023, luego de que se conocieran en el Bailando 2023, el emblemático programa conducido el también productor. La química en cámara fue inmediata: el tonteo constante durante las previas de los bailes rápidamente traspasó la pantalla y, para fines de ese año, confirmaron públicamente que estaban en pareja.
A lo largo de su tiempo juntos, la relación tuvo momentos de mucha exposición pública, viajes y muestras de afecto en redes sociales. Sin embargo, no estuvo exenta de fricciones y tensiones mediáticas. Entre las principales dificultades que atravesó el vínculo destacaron la distancia, los compromisos profesionales y los desencuentros familiares.
Ambos mantuvieron agendas de trabajo muy demandantes en diferentes países. Milett viajaba frecuentemente a Perú por proyectos artísticos y compromisos familiares, mientras que Tinelli estaba enfocado en sus producciones en Argentina. Las separaciones prolongadas generaron constantes rumores de crisis en la prensa del espectáculo.
Por otro lado, la integración de Milett con las hijas mayores del conductor (Candelaria y Micaela Tinelli) fue un tema recurrente de debate periodístico. En reiteradas ocasiones la prensa especuló sobre supuestas tiranteces o falta de afinidad entre la modelo y las hijas de Marcelo, algo que ellos siempre intentaron desmentir o suavizar públicamente.
Finalmente, el noviazgo estuvo bajo la lupa constante de los programas de chimentos de Argentina y Perú. Cada viaje individual, cada ausencia en eventos familiares o cada interacción en redes sociales era analizada en detalle, lo que sumó una cuota de presión extra a la intimidad de la pareja.
A pesar de haber superado varios distanciamientos e interrupciones temporales, el desgaste acumulado y las diferencias en sus proyectos personales terminaron por desgastar el vínculo, derivando en su separación definitiva a principios de 2026. No obstante, hoy parecería existir una ¿segunda oportunidad?
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