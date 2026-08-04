¿Reconciliados? La foto de Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa que se volvió viral

Por otro lado, la integración de Milett con las hijas mayores del conductor (Candelaria y Micaela Tinelli) fue un tema recurrente de debate periodístico. En reiteradas ocasiones la prensa especuló sobre supuestas tiranteces o falta de afinidad entre la modelo y las hijas de Marcelo, algo que ellos siempre intentaron desmentir o suavizar públicamente.

Finalmente, el noviazgo estuvo bajo la lupa constante de los programas de chimentos de Argentina y Perú. Cada viaje individual, cada ausencia en eventos familiares o cada interacción en redes sociales era analizada en detalle, lo que sumó una cuota de presión extra a la intimidad de la pareja.

A pesar de haber superado varios distanciamientos e interrupciones temporales, el desgaste acumulado y las diferencias en sus proyectos personales terminaron por desgastar el vínculo, derivando en su separación definitiva a principios de 2026. No obstante, hoy parecería existir una ¿segunda oportunidad?