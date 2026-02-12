Guerra impensada: por qué María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram
Si bien es conocido el conflicto de "la Nena de Argentina" con "Los del Espacio", en las últimas horas sorprendió esta repentina decisión de la artista.
Esta sí que no la vimos venir: María Becerra eliminó a Emilia Mernes de su cuenta de Instagram y desató todo tipo de especulaciones alrededor de la tensión que mantiene "la Nena de Argentina" con "Los del Espacio", tal como se hace llamar el grupo compuesto por Duki, la ya mencionada cantante Emilia, Lit Killah, Rusherking, Tiago PZK, FMK y el productor Big One.
Qué pasó entre María Becerra y Los del Espacio
Lo cierto es que la relación entre la intérprete de "Ojalá" y el colectivo de artistas urbanos ha pasado por varias etapas de tensión y distanciamiento que se hicieron evidentes para el público entre finales de 2024 y principios de 2026.
De hecho, uno de los momentos más críticos ocurrió cuando ninguno de los integrantes del grupo asistió ni participó como invitado en los históricos conciertos de "La Nena de Argentina" en el Estadio River Plate a principios de 2024. Seguidamente, en noviembre de 2024, se viralizaron rumores sobre la expulsión definitiva de María del grupo que se formó en pandemia, cuando muchos de ellos vivían en la misma casa.
Luego, hubo otro indicio de quiebre: Tiago PZK filtró accidentalmente o en forma de broma una captura de un grupo de WhatsApp llamado "Andá despacio mami" donde estaban todos los integrantes excepto María Becerra. Esto alimentó la teoría de que existe un grupo paralelo que la excluye. Tras esto, hubo versiones de que algunos miembros sienten que María "se la creyó" o se alejó de sus raíces a medida que su éxito internacional crecía, faltando a reuniones o juntadas del grupo.
Lo cierto es que la relación entre Becerra y los del grupo no es la mejor, y esto parece incluir ahora a Emilia también, con quien hasta hoy la artista mantenía una buena relación.
