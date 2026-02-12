Guerra impensada: por qué María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram

los del espacio.jpg

Luego, hubo otro indicio de quiebre: Tiago PZK filtró accidentalmente o en forma de broma una captura de un grupo de WhatsApp llamado "Andá despacio mami" donde estaban todos los integrantes excepto María Becerra. Esto alimentó la teoría de que existe un grupo paralelo que la excluye. Tras esto, hubo versiones de que algunos miembros sienten que María "se la creyó" o se alejó de sus raíces a medida que su éxito internacional crecía, faltando a reuniones o juntadas del grupo.