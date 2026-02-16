Martín Cirio destapó la olla: ¿qué pasa entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra?

Finalmente, aunque prefirió no profundizar en otros conflictos, dejó en claro que el círculo íntimo del género está roto: "Lo del Duki y Cazzu, no tengo idea, no sabía que estaban peleados. Lo de Tini si habló de Emilia, no lo sé... pero es probable que esté hablando de ella. La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar. Que lo cuenten los y las protagonistas".

martín cirio tini emilia maría becerra

Finalmente, cerró: "Voy a decir una cosa. Varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, tejes y manejes, lo que se dice de Emilia. Cositas de Emilia como que es chica de pueblo 'soy de Nogoyá' y es más viva que todas juntas. Es lo que se dice... tiene algunas cositas", indicando que los dardos apuntan a la novia de Duki.