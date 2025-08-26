Una de las protagonistas de Patito Feo se bajó de la obra: quién será el reemplazo

"Ese mismo sábado tenía que empezar a ensayar, entonces hablé con el director, sentí que necesitaba procesar todo lo que pasó que fue muy intenso y muy nuevo para mi a nivel emocional y físico, y decidí dar un pasito al costado", concluyó la joven artista.

De esta manera, solo Poggio quedó como protagonista y hasta el momento no se reveló quién será el reemplazo de Albana para que pueda interpretar el papel protagónico de la obra de teatro, que tiene como fecha de estreno en el mes de septiembre.