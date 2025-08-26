Tras incomodar a Victoria De Masi en vivo, Romina Manguel insultó a Matías Martin: "Sorete"
La conductora de Radio Con Vos protagonizó un fuerte cruce con su colega, luego de que en su programa se develara la separación.
Confirmada la separación de Matías Martin y Victoria De Masi, la periodista Romina Manguel terminó siendo protagonista de un escándalo mediático ya que primero incomodó a su colega en vivo y al día siguiente insultó al conductor.
La ruptura fue anunciada por De Masi en medio de un momento por demás incómodo durante una entrevista en la que sorpresivamente, Manguel le envió "un beso grande" a Matías Martin. "Vos tenés un perfil bajísimo y te vimos públicamente y pareja de Matías y saliste a blanquearlo", dijo.
"Bueno, le mandamos un beso pero yo me separé de Mati hace unos meses largos", respondió la periodista, visiblemente incómoda. "Bueno, no me había enterado, me la perdí. No le mandamos ningún beso. No se para qué hablé", acotó la conductora.
De todos modos, De Masi se encargó de aclarar que estaba todo bien con su ahora ex. "Yo lo respeto mucho, me parece una persona brillante y tiene una familia hermosa. Eso no es posible si no sos buena persona. Tuvimos una hermosa pareja pero hace un tiempo se terminó. No pasó nada", sostuvo.
Al respecto, el conductor fue entrevistado para que hablara de la separación, y aprovechó para expresar su malestar con su colega de Radio Con Voz. "¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir a lo de Manguel… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas. Por ahí va a otros lugares mejores, no sé", expresó.
Las declaraciones de Matías Martin desataron la furia de Manguel, que se despachó con insultos y contradicciones respecto a lo que había manifestado el día anterior. "Andar con cara de pelotudo por la vida haciéndote el bueno y ser un mal tipo, debe ser un esfuerzo enorme", sostuvo, al tiempo que tildó a su colega de "cagón" y "sorete".
