Tras incomodar a Victoria De Masi en vivo, Romina Manguel insultó a Matías Martin: "Sorete"

Al respecto, el conductor fue entrevistado para que hablara de la separación, y aprovechó para expresar su malestar con su colega de Radio Con Voz. "¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir a lo de Manguel… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas. Por ahí va a otros lugares mejores, no sé", expresó.

Las declaraciones de Matías Martin desataron la furia de Manguel, que se despachó con insultos y contradicciones respecto a lo que había manifestado el día anterior. "Andar con cara de pelotudo por la vida haciéndote el bueno y ser un mal tipo, debe ser un esfuerzo enorme", sostuvo, al tiempo que tildó a su colega de "cagón" y "sorete".