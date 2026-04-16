Ricardo Arjona rompe un récord histórico: hará 14 shows en el Movistar Arena

Estadio Vélez Sarsfield: 5 oportunidades (las últimas dos en 2023 para cerrar el tour Blanco y Negro).

Estadio Luna Park: 34 funciones en 2006, convocando a más de 230 mil personas.

Otros recintos: 8 shows en GEBA, 6 en La Bombonera y presentaciones agotadas en el Orfeo Superdomo de Córdoba y el DirecTV Arena.

Del "Seco" a la leyenda: Los orígenes del artista

Detrás del fenómeno de masas se encuentra la historia de quien en su entorno íntimo es conocido como "El Seco". Hijo de maestros rurales, Arjona creció en una Guatemala marcada por conflictos sociales, donde ganó sus primeros concursos escolares con canciones de fuerte contenido crítico. Su madre, temerosa por la seguridad de su hijo ante la realidad política del país, llegó a quemar sus libros y regalar su guitarra bajo una dura advertencia: "Te van a matar, patojo".

A pesar de las adversidades y de haber sido un destacado jugador de baloncesto (ostenta un récord de 79 puntos en un solo partido), nunca abandonó la música. Tras mudarse a México a los 24 años y enfrentar constantes rechazos, financió su primer éxito internacional, Animal Nocturno, con dinero prestado. Hoy, con más de 80 millones de discos vendidos, Arjona utiliza su éxito para el cambio social a través de su fundación ADENTRO, con la que construyó una de las escuelas multidisciplinarias más avanzadas de la región en El Ixcanal, el pueblo donde sus padres se conocieron.