Ariana Grande, Robert De Niro y Ben Stiller protagonizan el tráiler de "La nueva Focker"
La cantante se prepara para ser la hija de Greg Focker en el nuevo tráiler de "La nueva Focker" donde intentará ganarse el cariño de sus suegros.
La icónica franquicia de comedia que redefinió los vínculos familiares en el cine está de vuelta. Paramount Pictures aprovechó el prestigioso escenario de la CinemaCon en Las Vegas para desvelar el primer adelanto de “La nueva Focker”, la más reciente entrega de la saga iniciada con La familia de mi novia. La gran sorpresa de esta producción es la incorporación de la estrella global Ariana Grande, quien asume un rol protagónico junto a las leyendas de la comedia Ben Stiller y Robert De Niro.
El estreno en la pantalla grande está programado para el próximo 26 de noviembre, posicionándose como uno de los lanzamientos más fuertes de la temporada. En esta oportunidad, la trama propone un giro creativo al invertir los roles que dieron origen a la historia: la presión por la aprobación familiar ya no recae sobre el yerno, sino sobre la nueva integrante del clan.
Ariana Grande interpreta a Olivia Jones, la pareja de Henry (el hijo de Greg Focker). A diferencia de las dinámicas previas, Olivia está lejos de ser una figura ingenua. Su personaje se presenta como una mujer brillante y altamente capacitada, con un pasado profesional vinculado al FBI en el área de negociaciones con criminales. Esta experiencia le otorga una ventaja intelectual y táctica que descoloca por completo a Greg Focker (Ben Stiller).
El núcleo del conflicto se centra en la resistencia de Greg a aceptar a la novia de su hijo. Desde su perspectiva de padre sobreprotector, sospecha que las intenciones de Olivia no son genuinas y llega a calificarla como alguien que está entrenada para manipular. Por su parte, la joven no teme confrontar la actitud posesiva de su suegro, lanzando advertencias que marcan el tono de la rivalidad: la joven menciona en varias ocasiones que “lo liberará de sus garras”, refiriéndose al control que Greg ejerce sobre Henry.
Para desgracia de Greg, su estrategia de desconfianza choca con la opinión del patriarca de la familia. Jack Byrnes (Robert De Niro), quien en el pasado fue el mayor verdugo de Greg, parece haber encontrado en Olivia a una aliada ideal. Según lo visto en el tráiler, la inteligencia y el carácter firme de la joven han impresionado tanto a Jack que este ha decidido considerarla para entrar en el legendario “círculo de confianza”.
Esta nueva alianza deja a Greg en una posición vulnerable y cómica, tratando de demostrar sus sospechas ante un Jack Byrnes que, por primera vez, parece estar en total sintonía con alguien externo a su linaje directo. Con un guion que explota la brecha generacional y las neurosis familiares, esta entrega promete renovar la franquicia manteniendo la esencia que la convirtió en un éxito mundial.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario