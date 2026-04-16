Ariana Grande, Robert De Niro y Ben Stiller protagonizan el tráiler de "La nueva Focker"

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El núcleo del conflicto se centra en la resistencia de Greg a aceptar a la novia de su hijo. Desde su perspectiva de padre sobreprotector, sospecha que las intenciones de Olivia no son genuinas y llega a calificarla como alguien que está entrenada para manipular. Por su parte, la joven no teme confrontar la actitud posesiva de su suegro, lanzando advertencias que marcan el tono de la rivalidad: la joven menciona en varias ocasiones que “lo liberará de sus garras”, refiriéndose al control que Greg ejerce sobre Henry.