Mar del Plata: demolieron con topadoras "La Saladita" de la Bristol
El centro comercial a cielo abierto que el miércoles había sido allanado por orden de la Justicia Federal fue demolido durante la madrugada.
La Feria de la Bristol en Mar del Plata ya no existe. Topadoras y palas mecánicas de la Municipalidad demolieron más de 170 puestos que estaban instalados desde hace más de 25 años entre la vereda y la arena, durante la madrugada en un operativo relámpago que sorprendió a los pocos feriantes y sindicalistas que quedaban en la zona a modo de “guardia”.
El allanamiento y posterior destrucción de la estructura se llevó a cabo por orden de un juez que decidió poner fin a la feria montada en la Rambla por “violación a la ley de marcas”.
Los efectivos recorrieron los puestos, secuestraron la mercadería que incumplía con las normas en bolsas y labraron actas a los infractores. Luego, más de 70 puestos fueron destruidos.
Mientras avanzaba el operativo, los feriantes fueron desplazados desde temprano y se montó un fuerte operativo de seguridad que impidió el ingreso al predio y el retiro de productos. La tensión creció con el correr de las horas, ya que al lugar también se acercaron vendedores de la feria de Plaza Rocha para expresar su apoyo y reclamar la continuidad de estos espacios de venta.
Con el correr de la madrugada se concretó el paso que muchos preveían: el desmantelamiento total del paseo comercial informal. Para retirar las estructuras y limpiar el sector intervinieron topadoras, camiones de la empresa municipal de servicios y personal de la Patrulla Municipal e Infantería, que terminaron de levantar los puestos instalados a metros de la playa.
En el marco de la investigación, también se realizaron allanamientos en la casa particular de un representante gremial, cuya identidad hasta el momento no trascendió, y la sede de un sindicato.
El senador y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, celebró el operativo: “Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos”, sostuvo.
“Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho”, agregó y sentenció: “En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”.
Por su parte, los abogados que representan a los feriantes sostienen que hubo varias vulneraciones durante el operativo. Ahora, los feriantes exigen que se les devuelva la mercadería y aseguran que la compraron de manera legal.
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