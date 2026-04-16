Mar del Plata: demolieron con topadoras "La Saladita" de la Bristol

Mientras avanzaba el operativo, los feriantes fueron desplazados desde temprano y se montó un fuerte operativo de seguridad que impidió el ingreso al predio y el retiro de productos. La tensión creció con el correr de las horas, ya que al lugar también se acercaron vendedores de la feria de Plaza Rocha para expresar su apoyo y reclamar la continuidad de estos espacios de venta.

la saladita de la bristol Los feriantes exigen que se les devuelva la mercadería secuestrada.

Con el correr de la madrugada se concretó el paso que muchos preveían: el desmantelamiento total del paseo comercial informal. Para retirar las estructuras y limpiar el sector intervinieron topadoras, camiones de la empresa municipal de servicios y personal de la Patrulla Municipal e Infantería, que terminaron de levantar los puestos instalados a metros de la playa.

En el marco de la investigación, también se realizaron allanamientos en la casa particular de un representante gremial, cuya identidad hasta el momento no trascendió, y la sede de un sindicato.

la saladita de la bristol Los feriantes exigen que se les devuelva la mercadería secuestrada.

El senador y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, celebró el operativo: “Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos”, sostuvo.

“Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho”, agregó y sentenció: “En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”.

Por su parte, los abogados que representan a los feriantes sostienen que hubo varias vulneraciones durante el operativo. Ahora, los feriantes exigen que se les devuelva la mercadería y aseguran que la compraron de manera legal.