Distancia total: Griselda Siciliani se alejó de Luciano Castro tras su internación

Envidiosa: estreno de la última temporada

ENVIDIOSAS4_406-SC16_0024_R_16x9

En paralelo, y en un plano más ligado a su trabajo, la actriz se refirió al esperado regreso de Envidiosa, la ficción impulsada por Adrián Suar, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril de 2026 a nivel global. Esta nueva entrega, compuesta por diez episodios, marcará el cierre definitivo de la historia de Vicky.

La trama, escrita por Carolina Aguirre, mostrará a la protagonista en plena convivencia con Matías (Esteban Lamothe) y Bruno, el hijo de nueve años de él. En ese contexto, la aparición de Nora, madre del niño, y el regreso de Nicolás (Benjamín Vicuña) con una propuesta laboral volverán a poner en juego viejos lazos y conflictos. A lo largo de los capítulos, el foco estará puesto en los desafíos de la adultez, los vínculos familiares y los procesos de cambio personal.

El elenco se completa con nombres como Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Lorena Vega, además de participaciones especiales. La dirección está a cargo de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, mientras que la música de Juan Blas Caballero acompaña este cierre, manteniendo la identidad estética y sonora que caracterizó a la serie.