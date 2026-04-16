Distancia total: Griselda Siciliani se alejó de Luciano Castro tras su internación
La actriz habló públicamente y salió a desmentir las versiones de una posible reconciliación. Los detalles en la nota.
Pasado más de un mes desde la separación, Griselda Siciliani decidió ponerle un freno a las versiones que circularon en las últimas semanas sobre su vínculo con Luciano Castro. En medio de la reciente internación del actor, la protagonista eligió hablar y aclarar cómo está hoy su situación sentimental.
En el marco de la promoción de la nueva temporada de Envidiosa, la actriz enfrentó las consultas sobre su vida privada y se mostró firme, sin dejar lugar a dobles lecturas. Fue durante una entrevista con Los Profesionales de Siempre, el ciclo conducido por Flor de la Ve en elnueve, donde respondió de manera directa a los rumores que hablaban de un acercamiento.
“No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, aseguró con contundencia, visiblemente incómoda por el tema. Ante la insistencia, también dejó en claro que el contacto con su ex pareja ya no forma parte de su presente: “no seguimos hablando”.
Cuando le preguntaron si la decisión era definitiva, Siciliani evitó profundizar, aunque su respuesta fue clara y sin ambigüedades: “Sí, yo no hablo de estas cosas”. Con esa frase, la actriz marcó un cierre tajante y dejó en evidencia que no hay intención de retomar la relación.
De esta manera, y a diferencia de otras ocasiones en las que había abordado públicamente conflictos personales, esta vez optó por una postura más reservada, aunque igual de contundente, para dar por terminado el capítulo junto al actor.
Envidiosa: estreno de la última temporada
En paralelo, y en un plano más ligado a su trabajo, la actriz se refirió al esperado regreso de Envidiosa, la ficción impulsada por Adrián Suar, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril de 2026 a nivel global. Esta nueva entrega, compuesta por diez episodios, marcará el cierre definitivo de la historia de Vicky.
La trama, escrita por Carolina Aguirre, mostrará a la protagonista en plena convivencia con Matías (Esteban Lamothe) y Bruno, el hijo de nueve años de él. En ese contexto, la aparición de Nora, madre del niño, y el regreso de Nicolás (Benjamín Vicuña) con una propuesta laboral volverán a poner en juego viejos lazos y conflictos. A lo largo de los capítulos, el foco estará puesto en los desafíos de la adultez, los vínculos familiares y los procesos de cambio personal.
El elenco se completa con nombres como Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Lorena Vega, además de participaciones especiales. La dirección está a cargo de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, mientras que la música de Juan Blas Caballero acompaña este cierre, manteniendo la identidad estética y sonora que caracterizó a la serie.
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