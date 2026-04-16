Netflix: la película subida de tono que no es apta para menores de edad

De qué trata "Obsesión secreta"

Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, esta película —no apta para menores— presenta una trama inquietante: Jennifer pierde la memoria tras un ataque y queda al cuidado de su esposo, aunque lo que parece seguro pronto se convierte en una nueva amenaza.

Dentro del catálogo de Netflix, esta propuesta logró diferenciarse del resto de series y películas, manteniéndose vigente gracias a una historia intensa que sigue captando la atención de los usuarios.

Reparto de "Obsesión secreta"

Brenda Song

Mike Vogel

Dennis Haysbert

Ashley Scott

Paul Sloan

Daniel Booko

Tráiler de "Obsesión secreta"