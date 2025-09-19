Ricardo Darín duro contra Javier Milei: "Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura"

La actriz también cuestionó el ajuste y puso en valor la imagen que tiene el cine argentino en el exterior. “Los argentinos somos muy conocidos por nuestro cine. Yo me doy cuenta, soy testigo por lo que pasa con Ricardo acá en Madrid y toda la gente que pasea por Europa y que conoce Argentina por las películas. Entonces, ¿por qué matarlo?”, se preguntó.

Darín volvió a insistir con su propuesta de conformar un “consorcio de notables” integrado por colegas, guionistas, directores y productores para garantizar transparencia en el manejo de recursos.

“Cuando digo notables suena un poco pedante, pero me refiero a gente del medio, de consulta, para darle lógica a lo que se hace”, explicó Darín.

Consultado sobre si estaría dispuesto a participar, el actor fue contundente: “No tengo ningún problema, si es para sumar. Para ser parte de la solución no tengo ningún inconveniente. Al contrario, pueden contar conmigo”.

Las declaraciones de Darín y Pietra se suman a las voces del mundo cultural que vienen cuestionando el recorte al cine nacional y la pérdida de financiamiento para una de las industrias más reconocidas de la Argentina en el mundo.