Ricardo Darín duro contra Javier Milei: "Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura"
Los actores argentinos no se callan más y no esconden su dolor por el desfinanciamiento cultural que realiza Milei: otra vez duras críticas de Ricardo Darín.
Ricardo Darín lo hizo otra vez: el multipremiado actor argentino renovó sus críticas al desfinanciamiento del cine argentino y advirtió sobre las consecuencias de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. “Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura”, afirmó en una entrevista con DGO Stream, donde remarcó que “la industria audiovisual genera muchos puestos de trabajo y mucha riqueza”.
Darín, quien habló desde Madrid junto a su compañera de obra Andrea Pietra para el programa Desinteligencia Artificial, alertó que la decisión de eliminar partidas destinadas al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) implica perder una oportunidad concreta de crecimiento económico y cultural.
“Concretamente, en términos de números, como les gusta hablar a aquellos que son más estrictos, es dejarla pasar. Nos estamos perdiendo una oportunidad muy grande”, sostuvo.
La mirada de Andrea Pietra
La actriz también cuestionó el ajuste y puso en valor la imagen que tiene el cine argentino en el exterior. “Los argentinos somos muy conocidos por nuestro cine. Yo me doy cuenta, soy testigo por lo que pasa con Ricardo acá en Madrid y toda la gente que pasea por Europa y que conoce Argentina por las películas. Entonces, ¿por qué matarlo?”, se preguntó.
Darín volvió a insistir con su propuesta de conformar un “consorcio de notables” integrado por colegas, guionistas, directores y productores para garantizar transparencia en el manejo de recursos.
“Cuando digo notables suena un poco pedante, pero me refiero a gente del medio, de consulta, para darle lógica a lo que se hace”, explicó Darín.
Consultado sobre si estaría dispuesto a participar, el actor fue contundente: “No tengo ningún problema, si es para sumar. Para ser parte de la solución no tengo ningún inconveniente. Al contrario, pueden contar conmigo”.
Las declaraciones de Darín y Pietra se suman a las voces del mundo cultural que vienen cuestionando el recorte al cine nacional y la pérdida de financiamiento para una de las industrias más reconocidas de la Argentina en el mundo.
