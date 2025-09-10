A pura emoción, Ricardo Darín reveló cómo se enteró que será abuelo: "Ahí empezamos a..."

darin nieto

El actor detalló además cómo vivieron el proceso previo a que la noticia se hiciera pública: “Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”.

La declaración refleja la cautela con la que la pareja manejó la noticia en sus primeros meses, y cómo la familia vivió la espera con ilusión y respeto por los tiempos de la actriz.