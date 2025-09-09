Así reaccionó el Chino Darín a la publicación de Úrsula Corberó sobre su embarazo
Los actores esperan su primer hijo juntos y, por eso, el hijo de Ricardo Darín se volcó en sus redes para hablar de la feliz noticia. Conocé qué dijo.
El mundo del espectáculo se llena de alegría con una gran noticia: Úrsula Corberó y El Chino Darín esperan a su primer bebé. La actriz española, de 36 años, compartió la emocionante noticia en sus redes sociales con una tierna foto en la que se ve su panza, pero sin dar muchos detalles al respecto.
Ante esto, el protagonista de La odisea de los giles e hijo de Ricardo Darín replicó la publicación en sus historias de Instagram, expresando su inmensa felicidad con una serie de emojis de caritas felices y corazones. A esto le adjuntó solamente dos comentarios: "esto" "y esto".
Por su parte, la foto, en la que Corberó posa con un camisón de maternidad blanco y un lazo rosa, ha generado especulaciones sobre el sexo del bebé. Aún así, el mensaje que la actriz dejó para acompañar la publicación fue ampliamente celebrado. Esto es porque, antes de cualquier rumor, aclaró: “Esto no es IA”.
Los fans de Úrsula y el Chino mostraron su emoción en los comentarios
La publicación de Corberó causó furor entre sus seguidores, que no tardaron en dejarle mensajes de cariño y buenos deseos. Comentarios como “Se viene el bebé más hermoso del mundo”, “La criatura más hermosa va a salir de ahí” y “Qué hijo va a salir de esos seres humanos por Dios. Son hermosos” inundaron la sección de comentarios.
La pareja, que se ha mantenido bastante reservada en sus redes sociales, compartió la noticia sin previo aviso. De hecho, en una de sus últimas publicaciones, la actriz había subido una galería de imágenes con la frase: “Han pasado cosas” y el emoji de un huracán, lo que en retrospectiva adquiere un nuevo significado por lo que podría ser un preaviso de su embarazo que, ahora, ya es oficial y emocionó a todos tanto en Argentina como en España.
