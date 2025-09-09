Así reaccionó el Chino Darín a la publicación de Úrsula Corberó sobre su embarazo

La pareja, que se ha mantenido bastante reservada en sus redes sociales, compartió la noticia sin previo aviso. De hecho, en una de sus últimas publicaciones, la actriz había subido una galería de imágenes con la frase: “Han pasado cosas” y el emoji de un huracán, lo que en retrospectiva adquiere un nuevo significado por lo que podría ser un preaviso de su embarazo que, ahora, ya es oficial y emocionó a todos tanto en Argentina como en España.

