Ricardo Darín sorprendió con un duro pronóstico tras enterarse que será abuelo: "El peor..."
Desde España, donde protagoniza una obra de teatro, el actor habló de cómo vive la noticia que les dio su hijo, el Chino Darín, y su nuera, Úrsula Corberó.
Aunque siempre se mostró reservado con su vida privada, Ricardo Darín no pudo evitar compartir su mezcla de emociones ante la inminente llegada de su primer nieto. La noticia fue confirmada recientemente por su hijo, el Chino Darín, y su pareja, la actriz española Úrsula Corberó, quienes anunciaron que están esperando un bebé a través de una tierna imagen en redes sociales.
Desde España, donde se encuentra trabajando en la obra Escenas de la vida conyugal junto a Andrea Pietra, Darín participó de una entrevista con el programa A la tarde (América). Consultado por Karina Mazzocco sobre cómo se imagina en el rol de abuelo, el actor no dudó en responder con una dosis de ironía: “El peor. Le voy a decir todo lo que no debe hacer”, lanzó, provocando risas.
Sin embargo, rápidamente dejó ver una faceta más reflexiva frente a esta nueva etapa familiar: “Es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer nosotros es entregarnos con amabilidad, sabiduría y paciencia también. No apurarnos”, explicó, en un tono más íntimo.
Al hablar sobre lo que implica convertirse en abuelo, fue contundente: “Aprender. No queda otra que aprender en el camino”, dijo, dejando en claro que no hay manuales ni fórmulas para transitar este nuevo capítulo.
Cuando el periodista Gustavo Descalzi le preguntó si venía esperando este momento, Darín fue sincero: “No, para nada. Fue una sorpresa total”, reconoció.
También hubo espacio para el humor cuando fue consultado sobre la reacción de su esposa, Florencia Bas: “Florencia se fue. Me abandonó. Está radicada en Paraguay, me dejó solo por el tema de los pañales, y todo eso. Dice que va a volver cuando el chico esté en la secundaria”, bromeó.
Luego de bromear sobre la reacción de su esposa, Darín hizo una aclaración: usó el término ‘chico’ de manera general, porque no sabe —o no quiso decir— si se trata de una niña o un niño...
