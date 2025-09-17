Ricardo Darín sorprendió con un duro pronóstico tras enterarse que será abuelo: "El peor..."

Cuando el periodista Gustavo Descalzi le preguntó si venía esperando este momento, Darín fue sincero: “No, para nada. Fue una sorpresa total”, reconoció.

También hubo espacio para el humor cuando fue consultado sobre la reacción de su esposa, Florencia Bas: “Florencia se fue. Me abandonó. Está radicada en Paraguay, me dejó solo por el tema de los pañales, y todo eso. Dice que va a volver cuando el chico esté en la secundaria”, bromeó.

Luego de bromear sobre la reacción de su esposa, Darín hizo una aclaración: usó el término ‘chico’ de manera general, porque no sabe —o no quiso decir— si se trata de una niña o un niño...

