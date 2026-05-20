Ricardo Darín y otros reconocidos actores alzaron la voz contra el uso indebido de la inteligencia artificial

Por su parte, Gentile remarca la necesidad de preservar el consentimiento de cada artista: “Mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso”.

En tanto, Bellati subraya que la voz, los gestos y las expresiones forman parte esencial del trabajo actoral. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz, solo yo puedo decidir cómo se usan. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo”, sostuvo.

Hacia el final del video, Darín volvió a tomar la palabra y dejó una reflexión contundente sobre el derecho del público a distinguir entre lo real y lo generado artificialmente.

“Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, expresó.

“Regulemos el uso de la inteligencia artificial”, concluyó el actor.

Con esta campaña, la entidad busca abrir el debate sobre el impacto de la IA en el sector audiovisual y reclamar herramientas legales que garanticen protección frente al uso indebido de identidades digitales y contenidos manipulados.