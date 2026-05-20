Ricardo Darín y otros reconocidos actores alzaron la voz contra el uso indebido de la inteligencia artificial
La Asociación Argentina de Actores y Actrices difundió una fuerte campaña en redes sociales para advertir sobre los riesgos del uso de IA.
La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña de concientización para pedir límites y regulaciones frente al avance de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. A través de un video compartido en redes sociales, distintas figuras reconocidas del espectáculo argentino alertaron sobre el uso no autorizado de rostros, voces e interpretaciones generadas digitalmente.
Entre los artistas que participaron de la iniciativa aparecen Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Diego Gentile y Marina Bellati, quienes dejaron distintos mensajes vinculados a la protección de los derechos laborales y de imagen.
“Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo?”, plantea Darín al inicio de la campaña, haciendo foco en las posibilidades de manipulación que hoy permiten las nuevas tecnologías.
Luego, Garzón advierte sobre el impacto de la inteligencia artificial en la circulación de contenidos falsos: “Con el avance de la inteligencia artificial alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”.
Por su parte, Gentile remarca la necesidad de preservar el consentimiento de cada artista: “Mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso”.
En tanto, Bellati subraya que la voz, los gestos y las expresiones forman parte esencial del trabajo actoral. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz, solo yo puedo decidir cómo se usan. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo”, sostuvo.
Hacia el final del video, Darín volvió a tomar la palabra y dejó una reflexión contundente sobre el derecho del público a distinguir entre lo real y lo generado artificialmente.
“Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, expresó.
“Regulemos el uso de la inteligencia artificial”, concluyó el actor.
Con esta campaña, la entidad busca abrir el debate sobre el impacto de la IA en el sector audiovisual y reclamar herramientas legales que garanticen protección frente al uso indebido de identidades digitales y contenidos manipulados.
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