Ricardo Darín fue distinguido en los Premios Produ por su trayectoria

Finalmente, se refirió al aspecto actoral que exigía el rol. “Había que ser lo más natural posible dentro de las emociones que transitan los personajes en situaciones que son inéditas. Uno puede imaginar cómo reaccionaría en un contexto así, pero es muy difícil”, sostuvo Darín, quien valoró y agradeció de forma especial el reconocimiento recibido.

La serie El eternauta se alzó como la producción más premiada en esta edición de los PRODU 2025, obteniendo un total de seis triunfos y compartiendo el podio con la serie mexicana Mentiras, la serie.

La producción argentina se impuso en dos apartados de Contenidos: Mejor Serie Fantástica, Sobrenatural, Distópica y Mejor Serie de Adaptación Literaria. Además, Ricardo Darín fue distinguido por su actuación, mientras que el director Bruno Stagnaro hizo lo propio en el rubro Mejor Dirección de Serie de Suspenso. La serie también cosechó premios en las categorías de Mejor Producción de Serie de Drama y Mejor Dirección de Fotografía. A esta notable cosecha se le sumó el máximo galardón: el Gran Premio de Ficción para la serie.

En cuanto a los Reconocimientos Honoríficos, además de Ricardo Darín (Ficción), fueron distinguidos la presentadora Galilea Montijo (Entretenimiento) y el actor Halit Ergenç (Puentes).