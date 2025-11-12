Ricardo Darín fue distinguido en los Premios Produ por su trayectoria
El actor argentino recibió un Reconocimiento Honorífico en la categoría de Ficción al igual que varios premios por "El Eternauta". Los detalles.
El popular actor argentino Ricardo Darín ha sido homenajeado con un Reconocimiento Honorífico por su destacada trayectoria profesional en el marco de los Premios PRODU 2025. Estos galardones distinguen anualmente a los talentos, programas, producciones y formatos más sobresalientes de la industria audiovisual iberoamericana.
En una entrevista concedida a Premios PRODU con Ricardo Morán, Darín resaltó el rol crucial que desempeñan actualmente las plataformas de streaming en la producción local. “En nuestro país, en este momento las plataformas se han convertido en muchos casos en el espaldarazo necesario para contar nuestras historias. No reconocerlo sería muy injusto. No habríamos podido hacer jamás El eternauta sin contar no solo con la financiación sino también con la libertad que nos otorgaron para poder hacerla”, declaró el artista.
El intérprete también se refirió al rol que le valió el premio a Mejor Actor Protagonista de Serie Fantástica, Sobrenatural, Distópica por El eternauta (Netflix/K&S Films), la adaptación de la icónica historieta argentina. Darín explicó el complejo desafío que implicó interpretar a Juan Salvo.
Inicialmente, Darín destacó los retos técnicos del personaje: “Por un lado, la complejidad inicial de tener que lidiar con la máscara y otros componentes de vestuario que lleva el personaje. La máscara fue un gran obstáculo, tardamos mucho en superar todos los inconvenientes que generaba en cuanto al sonido, la respiración, se nublaba el visor; una serie de problemas que fuimos intentando solucionar a medida que aprendíamos”.
Finalmente, se refirió al aspecto actoral que exigía el rol. “Había que ser lo más natural posible dentro de las emociones que transitan los personajes en situaciones que son inéditas. Uno puede imaginar cómo reaccionaría en un contexto así, pero es muy difícil”, sostuvo Darín, quien valoró y agradeció de forma especial el reconocimiento recibido.
La serie El eternauta se alzó como la producción más premiada en esta edición de los PRODU 2025, obteniendo un total de seis triunfos y compartiendo el podio con la serie mexicana Mentiras, la serie.
La producción argentina se impuso en dos apartados de Contenidos: Mejor Serie Fantástica, Sobrenatural, Distópica y Mejor Serie de Adaptación Literaria. Además, Ricardo Darín fue distinguido por su actuación, mientras que el director Bruno Stagnaro hizo lo propio en el rubro Mejor Dirección de Serie de Suspenso. La serie también cosechó premios en las categorías de Mejor Producción de Serie de Drama y Mejor Dirección de Fotografía. A esta notable cosecha se le sumó el máximo galardón: el Gran Premio de Ficción para la serie.
En cuanto a los Reconocimientos Honoríficos, además de Ricardo Darín (Ficción), fueron distinguidos la presentadora Galilea Montijo (Entretenimiento) y el actor Halit Ergenç (Puentes).
