Ricardo Darín le puso su voz al spot del INCAA en defensa del cine argentino

Menciona luego ciertas locaciones donde se grabaron películas argentinas al tiempo que transcurren las imágenes correspondientes a “el fin del mundo”, un glaciar, la puna, la costa, un parque nacional, el estadio de Huracán, el Obelisco, el monumento nacional a la Bandera y un club de bario.

En el video se destacan las dos películas argentinas ganadoras del Oscar, “La historia oficial” (1985) y “El secreto de sus ojos” (2009) así como también otros films como “Camila” (1984), “Esperando la carroza” (1985), “Caballos Salvajes” (1995), “Nueve Reinas” (2000), “Luna de Avellaneda” (2004), “Carancho” (2010) y “El Ángel” (2018), entre muchas otras.

Haciendo un paralelismo con la realidad de la historia argentina, Darín menciona que “tenemos próceres, heroínas y revolucionarios. Artistas, estafadores, estudiantes y caranchos. El ángel, la Santa, el Papa, Dios y hasta extraterrestres”, con imágenes que incluyen a Diego Maradona y Lionel Messi para las últimas dos descripciones, respectivamente.

VIDEO El spot del INCAA en defensa del cine argentino

INCAA Ricardo Darin

Agrega luego: “Acá hubo guerras e independencia. Dictaduras y democracia. Romances y resurgimientos. Acá nos reinventamos, crecemos. Tenemos a los que nacen con rivalidades de por vida y vidas que nacen de las rivalidades”.

“Acá hay crisis, acá no es fácil, es con ingenio, con picardía, con todo. Por eso hacemos ruido, por eso jamás pasamos desapercibidos. Nos nombran en cada rincón del planeta, en series y películas. Ganamos Copas del Mundo, Oscars, premios y reconocimientos. Acá las victorias llegan, y cuando llegan, nunca se olvidan. Tenemos memoria. Si fuera una sola película sería inabarcable, pero no, es mucho más que eso. No es solo cine, es cine argentino”, finaliza el video.