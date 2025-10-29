Ricardo Montaner eliminó todas sus publicaciones de Instagram y generó preocupación entre sus seguidores

ricardo-montaner-ig

Qué dijo Ricardo Montaner

Por el momento, Ricardo Montaner no realizó declaraciones públicas sobre su reciente decisión, lo que aumentó la incertidumbre entre sus fanáticos y despertó todo tipo de conjeturas en las redes sociales.

Hace poco más de un año, el intérprete optó por retirarse temporalmente de los escenarios para tomarse un respiro en su extensa carrera musical. La noticia, que en su momento generó preocupación entre sus seguidores, fue aclarada por el propio artista, quien remarcó que no se trataba de un adiós definitivo. Durante este tiempo, aprovechó para disfrutar de su familia, fortalecer vínculos personales y recorrer distintos destinos de Europa.

El pasado 8 de septiembre, Montaner cumplió 68 años y compartió un mensaje cargado de nostalgia que volvió a llamar la atención de sus admiradores. En su publicación, el músico reflexionó sobre su trayectoria y su deseo de reencontrarse con el público: “Tengo la certeza de que hemos crecido juntos y de que algún día nos volveremos a ver. Como esa familia del migrante que se reúne después de tanto tiempo y se funde en un abrazo interminable, así. No hay manera de pensar mi vida sin vivirla con ustedes, agarrándome la mano, como siempre”, escribió con emoción.

En ese mismo texto, Montaner agregó sobre la fecha especial: “Hoy es mi cumpleaños y mi mayor regalo es sentirlos ahí cerquita. Le he pedido a Dios volverlos a ver a unos metros de mí, para cantarles como de costumbre, para abrazarlos como de costumbre. Que Dios disponga el tiempo, pero que no se tarde”.