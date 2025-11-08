Miranda! anunció una tercera fecha en Ferro: cuándo será y cómo comprar entradas
El dúo pop sorprendió a todos al comunicar que serán tres los shows en el estadio Ferro y prometen hacer una verdadera fiesta.
Después de su inolvidable show en el Quilmes Rock 2025, Miranda! confirmó su regreso al Estadio Ferro el próximo 22 de noviembre, donde presentará su nuevo álbum en lo que promete ser un espectáculo inolvidable.
Así, el dúo pop integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas volverá a subirse a un escenario porteño para interpretar en vivo las canciones de Nuevo Hotel Miranda!.
Este material sucede al exitoso Hotel Miranda!, que les valió el prestigioso Gardel de Oro, y promete ser un show cargado de novedades. El nuevo disco incluye una impresionante lista de colaboraciones con artistas de renombre tanto nacionales como internacionales, como Nicki Nicole, Fito Páez, Tini, Vicentico, Conociendo Rusia, Young Cister, Ana Mena, Leo Rizzi, Kenia OS y Abraham Mateo.
En medio de un éxito arrollador, los artistas agregaron un nuevo show para el 23 de noviembre, que también se agotó. Sin embargo, Ale y Juliana fueron por más y sorprendieron a todos anunciando un tercer Ferro el 20 de diciembre, para seguir celebrando 25 años de carrera.
Cómo y cuándo compras las entradas para la nueva fecha de Miranda! en Ferro
Habrá una preventa para clientes de Galicia Visa Crédito el lunes 10 a las 11 de la mañana, con un cupo de 2000 tickets.
La venta general arrancará al agotar esas entradas o sino a las 11 de la mañana del martes 11.
Se pueden comprar en hasta 6 cuotas sin interés con Galicia Visa Crédito a través de Modo, todo a través de EnigmaTickets.com
Precios y ubicaciones de Miranda! en Ferro
Los precios y ubicaciones para ver a Miranda! en Ferro el próximo 20 de diciembre son los siguientes:
- Campo VIP: $99.000
- Campo: $50.000
- Platea Sur: $90.000
- Platea Sur Preferencial: $110.000
