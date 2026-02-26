Ricky Martín en Argentina: cómo comprar entradas para el Campo Argentino de Polo
El cantante promete un show descomunal en el país y próximamente comienza la venta de entradas para disfrutarlo en vivo. Los detalles.
La expectativa ha llegado a su punto máximo para los miles de seguidores argentinos que aguardaban el retorno de uno de los máximos referentes del pop latino. Se ha confirmado oficialmente que Ricky Martin aterrizará nuevamente en suelo local el próximo 18 de abril. El escenario elegido para este esperado reencuentro es el Campo Argentino de Polo, un espacio emblemático ubicado en el barrio de Palermo que se vestirá de gala para recibir al astro boricua.
Tras haber cautivado a la audiencia en visitas anteriores con sus propuestas sinfónicas y sus potentes despliegues eléctricos, el cantante regresa con un espectáculo que promete una puesta en escena de estándar global. El repertorio será un recorrido por su extensa y sólida trayectoria, incluyendo himnos que han atravesado generaciones como "Livin' la Vida Loca", "La Mordidita" y "Vente Pa' Ca", sin dejar de lado la sensibilidad de sus baladas más icónicas.
Dada la magnitud del evento y la histórica "fiebre por Ricky" que caracteriza al público nacional, se prevé que las localidades se agoten en tiempo récord. Para quienes deseen garantizar su presencia, el proceso de comercialización se dividirá en dos etapas fundamentales:
-
Preventa exclusiva: Estará destinada a los clientes de Tarjetas Santander. Iniciará el 2 de marzo a las 12:00 hs. Esta fase suele incluir la posibilidad de adquirir los tickets con planes de cuotas sin interés, representando una oportunidad estratégica para los usuarios de dicha entidad.
Venta general: Se activará inmediatamente después de que se agote el cupo destinado a la preventa inicial.
Plataforma oficial: La comercialización se realizará de forma centralizada a través del sitio web de All Access. Es fundamental remarcar que se debe evitar cualquier canal de reventa para prevenir posibles estafas o irregularidades.
Para evitar inconvenientes durante el proceso de compra en un contexto de altísima demanda, se sugiere a los interesados realizar un registro previo en la plataforma de venta oficial para agilizar los pasos una vez iniciada la fila. Asimismo, es aconsejable verificar con antelación los límites de compra de las tarjetas de crédito y asegurar una conexión a internet estable. Una recomendación vital de los expertos es no refrescar el navegador una vez que se ha ingresado al sistema de espera, ya que esto podría resultar en la pérdida del turno asignado.
El regreso de Ricky Martin no solo representa un concierto más en la agenda porteña, sino la reafirmación del vínculo inquebrantable entre el artista y una base de fans que lo ha acompañado durante décadas. La cuenta regresiva para la gran fiesta de abril ya ha comenzado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario