Ricky Martín en Argentina: cómo comprar entradas para el Campo Argentino de Polo

Preventa exclusiva: Estará destinada a los clientes de Tarjetas Santander. Iniciará el 2 de marzo a las 12:00 hs . Esta fase suele incluir la posibilidad de adquirir los tickets con planes de cuotas sin interés, representando una oportunidad estratégica para los usuarios de dicha entidad.

Venta general: Se activará inmediatamente después de que se agote el cupo destinado a la preventa inicial.

Plataforma oficial: La comercialización se realizará de forma centralizada a través del sitio web de All Access. Es fundamental remarcar que se debe evitar cualquier canal de reventa para prevenir posibles estafas o irregularidades.

Para evitar inconvenientes durante el proceso de compra en un contexto de altísima demanda, se sugiere a los interesados realizar un registro previo en la plataforma de venta oficial para agilizar los pasos una vez iniciada la fila. Asimismo, es aconsejable verificar con antelación los límites de compra de las tarjetas de crédito y asegurar una conexión a internet estable. Una recomendación vital de los expertos es no refrescar el navegador una vez que se ha ingresado al sistema de espera, ya que esto podría resultar en la pérdida del turno asignado.