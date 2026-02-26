Gran Hermano Generación Dorada: la mentira sobre Daniela que podría arruinar la edición

Minutos después, la participante reunió a todos en el living para una despedida formal, dejando una reflexión sobre el contraste entre el reality y la vida cotidiana: “Bueno, voy a decir unas palabras de despedida. Quiero tener todos acá. Ustedes saben que lo que se vive acá es un día que parece mucho más tiempo y siempre van a quedar en mi corazón y creo que se merecen que les diga la verdad. Falleció mi papá y la vida es un movimiento, y uno hace planes y vive un mundo surrealista, y afuera está el mundo real. Y me quedo con ganas de vivir este mundo surrealista y ojalá que algún día nos vuelva a cruzar adentro o afuera. Salgo por esa puerta y bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. Vivan su vida también. Disfruten mucho esto”.

daniela gh

El adiós de De Lucía se volvió viral de inmediato, transformando el clima de competencia en uno de solidaridad absoluta. Su salida no solo dejó un espacio vacío en la convivencia de la "Generación Dorada", sino que también recordó a la audiencia y a los jugadores la fragilidad de los vínculos frente al aislamiento del certamen.