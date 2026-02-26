Máxima preocupación por Zulma Lobato: Jazmín La Cuerpo mostró imágenes de la extrema precariedad en que vive

La mediática trans Zulma Lobato volvió a ocupar el centro de la escena mediática esta semana, pero no por su pasado televisivo, sino por la extrema precariedad en la que se encontraba su vivienda. La influencer Jazmín La Cuerpo visitó el domicilio de Lobato y decidió intervenir ante las condiciones que encontró, compartiendo en sus redes fotos y videos que rápidamente se viralizaron y generaron gran repercusión entre usuarios y seguidores.