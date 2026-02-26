Así funcionan las mañanas en Gran Hermano: quién decide cuándo se levantan

A diferencia de la vida cotidiana, los concursantes no cuentan con relojes ni alarmas propias. El inicio de la jornada no depende de decisiones individuales sino de la producción del programa. En un horario que puede variar según el día y las actividades previstas, Gran Hermano enciende todas las luces de la casa y hace sonar música a alto volumen para marcar el final del descanso.