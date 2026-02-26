Video: Yanina Zilli quedó en la cuerda floja y reaccionó sin filtros en Gran Hermano
La participante asumió su nominación en la casa con una mezcla de bronca y análisis estratégico. Dejó frases contundentes.
La última gala de nominación en Gran Hermano: Generación Dorada dejó movimientos fuertes dentro de la casa y, sobre todo, una reacción que no pasó desapercibida. Yanina Zilli escuchó su nombre entre los candidatos a abandonar el reality y, aunque intentó mantener la compostura, evidenció que el impacto fue inmediato.
El momento marcó un quiebre en su actitud. Tras la gala, pasó del desconcierto a un estado de análisis permanente, revisando cada vínculo y cada posible voto en su contra. Sin embargo, fiel a su personalidad frontal, evitó caer en el papel de víctima. “Igual es un juego, está todo bien”, expresó ante sus compañeros, dejando en claro que entiende las reglas del formato.
Al día siguiente, mientras entrenaba y conversaba en el patio, compartió sus primeras conclusiones. Puso el foco en algunos nombres y habló con naturalidad sobre la posibilidad de haber recibido votos de participantes con quienes mantiene buen vínculo. “Lola y Lolo tienen mucha pureza. Ponele que me claven ellas los votos, no me molesta. Son divinas”, comentó, en referencia a sus compañeras.
Más allá de la serenidad que intentó transmitir, la nominación encendió una alarma interna. Para Yanina, la placa no es casualidad sino parte de estrategias que comenzaron a desplegarse con mayor claridad. En ese sentido, sostuvo que el juego necesitaba este sacudón. “No iba a haber discusión hasta que no hubiera nominación. Estuvieron bien las nominaciones, sino no se prendía el juego. No iba a pasar esto de que yo esté embroncada…”, lanzó, dejando entrever que el clima dentro de la casa cambió.
La tensión ahora se traslada al voto del público, que tendrá la última palabra. Mientras tanto, Zilli parece decidida a usar esta instancia como impulso para reconfigurar su estrategia y exponer movimientos que, hasta ahora, permanecían en segundo plano. La placa no solo pone en riesgo su continuidad, también redefine alianzas y obliga a todos a mostrar sus cartas.
En una edición que recién comienza a calentarse, su reacción anticipa que la convivencia entrará en una fase más intensa, donde cada nominación puede alterar el equilibrio interno.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario