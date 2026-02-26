Video: Yanina Zilli quedó en la cuerda floja y reaccionó sin filtros en Gran Hermano

Embed - ¿Zilly está embroncada con la nominación?: No se calla nada tras caer en placa - Gran Hermano 2026

Más allá de la serenidad que intentó transmitir, la nominación encendió una alarma interna. Para Yanina, la placa no es casualidad sino parte de estrategias que comenzaron a desplegarse con mayor claridad. En ese sentido, sostuvo que el juego necesitaba este sacudón. “No iba a haber discusión hasta que no hubiera nominación. Estuvieron bien las nominaciones, sino no se prendía el juego. No iba a pasar esto de que yo esté embroncada…”, lanzó, dejando entrever que el clima dentro de la casa cambió.