¿River o Boca? En su paso por Argentina, Rosalía tuvo que elegir y optó por una camiseta

Allí, Nico Occhiato tomó la palabra para agradecerle su presencia: "Muchas gracias por venir, realmente estamos todos muy emocionados, muy honrados y nerviosos". Ella lo detuvo con naturalidad: "No, no hay razón". El conductor, entre risas, replicó: "¿Cómo no va a haber razón? Sos Rosalía flaca".

A lo largo del programa, la intérprete se mostró cercana y predispuesta a compartir con la audiencia algo más que una simple entrevista. Uno de los grandes instantes llegó cuando cantó a capela “La Perla”, acompañada por Ángela Torres. El estudio estalló en aplausos, generando uno de los momentos más virales del día.

