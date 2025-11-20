Robbie Williams aseguró que tiene problemas de visión presuntamente por inyecciones adelgazantes
El cantante alarmó a sus seguidores tras confirmar que por haber sido consumidor, perdió la visión. Los detalles de sus declaraciones.
Robbie Williams ha generado preocupación entre sus seguidores al revelar públicamente un notorio deterioro en su visión. El famoso cantante atribuye el problema directamente a los medicamentos inyectables para perder peso que consumió durante varios años.
En declaraciones al medio The Sun, el artista explicó que la visión ligeramente borrosa sería uno de los efectos secundarios que comenzó a experimentar tras administrarse las inyecciones.
Williams relató que el deterioro visual ya estaba afectando su desempeño público. Durante sus conciertos, había notado que era incapaz de reconocer a algunas personas entre el público. La situación escaló a otros ámbitos, como cuando asistió a un partido de fútbol y, según describió, los jugadores le parecieron simplemente "manchas en un campo verde".
Ante la percepción de este riesgo, el cantante hizo un llamado de advertencia a través de The Sun: "quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar". Williams afirmó haber sido un consumidor temprano de estas terapias: "Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena", agregó.
El deterioro fue tan significativo que el artista se vio obligado a cambiar la graduación de sus anteojos. Además, aseguró no ser el único en experimentar estos síntomas visuales. Williams sostiene que es una dolencia extendida entre otros usuarios: "Todo el mundo lo está experimentando. Yo le digo a la gente: ‘Borroso, ¿verdad?’. Y dicen: ‘Oh Dios mío, ¿es por eso?’”.
La preocupación expresada por Robbie Williams sobre los efectos secundarios coincide con los resultados de un estudio publicado en 2024. Según The Sun, esta investigación analizó a 17 mil pacientes durante un periodo de seis años.
El estudio detectó que aquellos individuos que recibían semaglutida —la sustancia activa comercializada en inyecciones para perder peso bajo nombres como Ozempic y Wegovy— tenían "siete veces más probabilidades" de desarrollar una rara afección ocular asociada a la pérdida de visión en un solo ojo.
A pesar de la correlación detectada, el estudio fue cauteloso al aclarar que no podía probar que la semaglutida fuera la causa directa de la afección. Subrayó, además, que el número de casos detectados en la investigación era reducido.
