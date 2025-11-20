Robbie Williams aseguró que tiene problemas de visión presuntamente por inyecciones adelgazantes

La preocupación expresada por Robbie Williams sobre los efectos secundarios coincide con los resultados de un estudio publicado en 2024. Según The Sun, esta investigación analizó a 17 mil pacientes durante un periodo de seis años.

El estudio detectó que aquellos individuos que recibían semaglutida —la sustancia activa comercializada en inyecciones para perder peso bajo nombres como Ozempic y Wegovy— tenían "siete veces más probabilidades" de desarrollar una rara afección ocular asociada a la pérdida de visión en un solo ojo.

A pesar de la correlación detectada, el estudio fue cauteloso al aclarar que no podía probar que la semaglutida fuera la causa directa de la afección. Subrayó, además, que el número de casos detectados en la investigación era reducido.