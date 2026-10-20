Guillermina Valdés reveló un detalle de Sebastián Ortega: "Fue terrible"
Luego de varios años en silencio, la artista rompió el silencio sobre su separación del productor. Conocé todos los detalles de sus revelaciones.
El impacto mediático generado por la ruptura entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi derivó en insólitas derivaciones del ambiente artístico, alcanzando la palabra de Guillermina Valdés. Abordada por los micrófonos del ciclo "LAM", emitido por la pantalla de América TV, la modelo y empresaria abrió su corazón y reflexionó sobre la noticia del momento, haciendo un paralelismo inevitable con su propio y conflictivo divorcio de Sebastián Ortega, con quien tuvo a sus tres hijos mayores: Dante, Paloma y Helena. Vale recordar que la expareja mantuvo una intensa relación amorosa durante trece años, desde su inicio en 1998 hasta el quiebre definitivo acontecido en 2011.
Durante el intercambio con el programa conducido por Ángel de Brito, la actriz admitió estar al tanto de la separación del músico y la modelo únicamente a través de la prensa. En ese sentido, la figura aclaró no contar con información de primera mano sobre las causas del distanciamiento, alineándose a la postura de su hijo mayor: “Yo sé que se separaron y que mis hijos también se enteraron por los medios. Lo mismo que dijo Dante es lo que yo sé, nada más, no tengo idea”.
A la hora de opinar sobre los motivos o responsabilidades del quiebre en el clan Ortega, Valdés prefirió mantener la prudencia y abstenerse de emitir juicios de valor. Al ser consultada sobre las decisiones de los protagonistas, expresó con empatía: “¿Quién soy yo también para juzgar a Julieta? Yo te hablo como mujer y no sé, no estoy ni de un lado ni del otro, ni sé si está bien, si está mal”.
A partir de su dilatada trayectoria en el medio y su pertenencia previa al círculo familiar, la empresaria analizó el impacto inevitable que genera la exposición pública en situaciones de tanta vulnerabilidad: “Cada uno hace lo que puede con sus emociones, ni idea qué pasó”. Asimismo, remarcó las consecuencias directas de tomar decisiones de esta envergadura cuando se integra una familia célebre: “Cuando uno asume un movimiento de esas características trae esas cosas, lamentablemente”.
La conversación viró hacia el pasado de la propia entrevistada, quien no dudó en catalogar como angustiante el proceso posterior a su ruptura con el productor televisivo. Con sus descendientes ya adultos, la modelo se sinceró como nunca sobre el sufrimiento experimentado en aquellos años: “Cuando me separé fue terrible. Yo la pasé muy, muy mal, pero muy mal. Hoy que mis tres hijos son mayores de edad, puedo empezar a articular lo terrible que fue, sobre todo mi primera separación”.
Al momento de recordar los aspectos que más la afectaron en el plano emocional y mediático, la actriz enfatizó las falacias que circulaban públicamente: “Escuchás cosas que no están ni cerca de la realidad”. En esa misma línea, profundizó sobre las desigualdades que percibió en el tratamiento periodístico y la falta de amparo que sintió en aquel momento: “Yo no tengo ninguna inclinación en particular, pero creo que en ese sentido los lugares de poder, el lugar del hombre es mucho más fuerte que el de la mujer”. Y agregó al respecto: “Yo la pasé muy mal y no estaba en ningún colectivo, no estaba en ninguna estructura y no me podía defender y fue re difícil”.
Por último, al ser indagada sobre la recomposición del vínculo con los familiares de su exmarido, Valdés dejó entrever la complejidad del proceso al revelar que el contacto formal retornó recién una década después de su posterior distanciamiento de Marcelo Tinelli: “Eso ya te dice un montón”, sintetizó respecto al tiempo transcurrido. Para concluir, subrayó la prioridad absoluta que le otorgó a su rol materno por encima de cualquier polémica: “Yo respeté mucho los tiempos y me ocupé de mis hijos y no me ocupé de otra cosa que no sea de mis hijos, que hoy son grandes”.
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