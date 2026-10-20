Guillermina Valdés reveló un detalle de Sebastián Ortega: "Fue terrible"

Al momento de recordar los aspectos que más la afectaron en el plano emocional y mediático, la actriz enfatizó las falacias que circulaban públicamente: “Escuchás cosas que no están ni cerca de la realidad”. En esa misma línea, profundizó sobre las desigualdades que percibió en el tratamiento periodístico y la falta de amparo que sintió en aquel momento: “Yo no tengo ninguna inclinación en particular, pero creo que en ese sentido los lugares de poder, el lugar del hombre es mucho más fuerte que el de la mujer”. Y agregó al respecto: “Yo la pasé muy mal y no estaba en ningún colectivo, no estaba en ninguna estructura y no me podía defender y fue re difícil”.

Por último, al ser indagada sobre la recomposición del vínculo con los familiares de su exmarido, Valdés dejó entrever la complejidad del proceso al revelar que el contacto formal retornó recién una década después de su posterior distanciamiento de Marcelo Tinelli: “Eso ya te dice un montón”, sintetizó respecto al tiempo transcurrido. Para concluir, subrayó la prioridad absoluta que le otorgó a su rol materno por encima de cualquier polémica: “Yo respeté mucho los tiempos y me ocupé de mis hijos y no me ocupé de otra cosa que no sea de mis hijos, que hoy son grandes”.