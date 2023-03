Robert Pattinson está en Buenos Aires y fue fotografiado en una famosa parrilla

Robert Pattinson.jpg Foto: @Ailana169

En la foto vemos al actor parado muy cerca de la parrilla del lugar luciendo un pantalón verde, remera blanca, camisa bordó y gorra negra.

¿Qué hace Robert Pattinson en Buenos Aires?

El actor vino a la Argentina por un motivo en particular. No, no es para promocionar una película, sino para acompañar a su novia al Lollapalooza.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse.jpg Suki Waterhouse y Robert Pattinson

Pattinson llegó con Suki Waterhouse, la modelo, actriz y cantante, que se presentará este viernes en el primer día del Festival. Gran amiga de Cara Delevingne -quien vino con Margot Robbie, en octubre pasado, recordarán el escándalo con el paparazzi-, lo hará por la tarde, en el escenario Samsung, de 15.15 a 16.

Waterhouse también es actriz, actualmente se la puede ver en la serie Daisy Jones & The Six, en Amazon Prime Video. En la producción sobre una banda ficticia de los años '70, con bastante anclaje en los Fleetwood Mac, Suki interpreta a Karen Sirko, la tecladista inglesa. En la serie, de 10 episodios, también trabaja Camila Morrone (ex de Leonardo DiCaprio), como Camila Dunne.

Suki Waterhouse.jpg Suki Waterhouse

Y en cine la dirigió Woody Allen, en Un día lluvioso en Nueva York (era Tiffany), al lado de Timothée Chalamet, Elle Fanning y Selena Gomez.