Roberto García Moritán anunció su desembarco en la televisión: ¿se retira de la política?

El anuncio llegó de manera directa y sin demasiados rodeos. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, Moritán explicó cómo surgió la propuesta y por qué decidió aceptarla. “Me venían ofreciendo trabajar en televisión en un formato que no sé si es el ideal para mí, pero acepté. Vamos a hacerlo a prueba un mes y voy a estar arrancando en la mesa de Polémica en el bar”, contó. La aclaración sobre el carácter experimental del proyecto dejó en claro que, al menos por ahora, se trata de una experiencia a evaluar.