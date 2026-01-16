Roberto García Moritán anunció su desembarco en la televisión: ¿se retira de la política?
El dirigente y expareja de Pampita sorprendió al contar que será panelista en un histórico programa y habló de animarse a nuevos desafíos.
Roberto García Moritán dio un paso inesperado y sorprendió a propios y ajenos al anunciar que comenzará a trabajar en televisión como panelista. A través de sus redes sociales, el político confirmó que formará parte de Polémica en el bar, marcando así un giro llamativo en su carrera pública y abriendo interrogantes sobre el rumbo que tomará en el corto plazo.
El anuncio llegó de manera directa y sin demasiados rodeos. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, Moritán explicó cómo surgió la propuesta y por qué decidió aceptarla. “Me venían ofreciendo trabajar en televisión en un formato que no sé si es el ideal para mí, pero acepté. Vamos a hacerlo a prueba un mes y voy a estar arrancando en la mesa de Polémica en el bar”, contó. La aclaración sobre el carácter experimental del proyecto dejó en claro que, al menos por ahora, se trata de una experiencia a evaluar.
Lejos de mostrarse incómodo, el dirigente expresó entusiasmo por el nuevo desafío y por salir de su zona habitual. “Me animé a una experiencia nueva, un trabajo distinto”, señaló, destacando la importancia de probar caminos alternativos. En la misma línea, reforzó su postura con una reflexión personal: “Bueno, estoy contento porque hay que probar y animarse y de eso se trata la vida, de vivir experiencias distintas”. Finalmente, dejó abierta la posibilidad de continuidad o no en el ciclo. “Vemos, si estamos contentos, seguimos, y si no, no”, concluyó.
Qué dijo Priscila Crivocapich sobre la separación de Roberto García Moritán
Mientras su desembarco en la televisión genera comentarios, su vida personal también volvió a estar en el foco mediático. En Intrusos, Paula Varela reveló detalles de la separación entre Moritán y Priscila Crivocapich, luego de dialogar con ella. “Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada”, contó la panelista, marcando el tono con el que la modelo describió el final de la relación.
Según ese relato, los problemas venían de arrastre. “Hace dos meses las cosas no estaban bien. Él, muy encantador, pero de repente pasaba de cero a cien. Muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron. Un tipo muy egoísta en algún punto”, explicó Varela. También mencionó discusiones frecuentes y diferencias de carácter. “Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte. Parece que le gustaba mandar, y ella no se deja mandar”, agregó.
Por último, la panelista aclaró uno de los puntos que generó versiones cruzadas tras la ruptura. “Cuando toman la decisión de separarse acordaron que fuera de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir: ‘Me separé porque ella quería tener hijos’, o que él no quería tener hijos. Muy lejos de la realidad está el tema de los hijos”, remarcó.
