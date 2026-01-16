Video: Bizarrap cruza fronteras y suma un hito global junto a Gorillaz

bizarap gorilaz

La gira “The Mountain Tour” comenzará en marzo en Manchester y recorrerá los principales escenarios del Reino Unido e Irlanda, con un punto culminante el 20 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Previo a eso, Gorillaz inaugurará la exposición inmersiva House of Kong en Los Ángeles, que podrá visitarse entre el 26 de febrero y el 19 de marzo, y realizará dos shows especiales en el Hollywood Palladium interpretando el álbum completo.

Para Bizarrap, esta colaboración consolida su camino desde Argentina hacia el mundo, sumando un nuevo hito a una carrera que no deja de expandirse.