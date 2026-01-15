Habló por primera vez el conductor de la camioneta que chocó con el UTV en la que viajaba Bastian
Manuel Molinari, empresario de Junín y conductor de la Amarok que chocó al UTV en el que Bastian circulaba junto a su padre en La Frontera de Pinamar, pidió "prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.
El conductor involucrado en el accidente que dejó en grave estado a Bastian, el chico de 8 años que ya fue trasladado a un nosocomio de Mar del Plata, rompió el silencio con un mensaje publicado en redes sociales.
El menor, como ya se informó, fue trasladado en un helicóptero sanitario desde el Hospital Comunitario de Pinamar hacia el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) "Don Victorino Tetamanti" de Mar del Plata.
Se trata de un centro de salud de mayor complejidad donde el objetivo es realizarle una tercera intervención quirúrgica para retirar el "packing" hepático (un taponaje que se le realizó para contener la hemorragia inicial) y efectuar el cierre abdominal al menor que continúa en estado reservado.
El mensaje del conductor de la camioneta Amarok
En tanto, Manuel Molinari, empresario de Junín y conductor de la camioneta Amarok que chocó al vehículo UTV en el que Bastian circulaba junto a su padre en La Frontera de Pinamar, habló públicamente por primera vez, utilizando sus redes sociales.
Mediante un breve comunicado, Molinari agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto en un momento complejo para la salud del chico que sufrió gravísimas heridas a raíz del accidente.
“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por la Justicia bajo la figura de lesiones culposas.
“Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, añadió el hombre, señalando finalmente: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.
El último parte médico sobre la salud de Bastian
El día previo a su traslado a Mar del Plata, el Hospital Comunitario de Pinamar dio a conocer el parte médico en el que se indica que “en continuidad con los informes previos sobre el paciente masculino de 8 años, se informa que al día de la fecha permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva".
De acuerdo al informe emitido el miércoles último, el chico presenta una “evolución clínica estable” y se encuentra con “soportes inotrópicos”, una serie de medicamentos que se utilizan para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica.
Tras indicar que desde su ingreso al quirófano el martes pasado el nene no requirió de una transfusión de sangre, aunque sí recibió plasma como parte del tratamiento indicado por los médicos, se afirma que “el resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas”.
En ese sentido, las autoridades médicas señalaron que “se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes al día de hoy, que permitirán completar la evaluación y continuar ajustando la conducta médica. Se continuará informando por canales oficiales ante novedades relevantes”, finaliza el informe.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario