Habló por primera vez el conductor de la camioneta que chocó con el UTV en la que viajaba Bastian

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió el conductor investigado por la Justicia bajo la figura de lesiones culposas.

“Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, añadió el hombre, señalando finalmente: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

mensaje conductor amarok accidente pinamar

El último parte médico sobre la salud de Bastian

El día previo a su traslado a Mar del Plata, el Hospital Comunitario de Pinamar dio a conocer el parte médico en el que se indica que “en continuidad con los informes previos sobre el paciente masculino de 8 años, se informa que al día de la fecha permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva".

De acuerdo al informe emitido el miércoles último, el chico presenta una “evolución clínica estable” y se encuentra con “soportes inotrópicos”, una serie de medicamentos que se utilizan para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica.

Tras indicar que desde su ingreso al quirófano el martes pasado el nene no requirió de una transfusión de sangre, aunque sí recibió plasma como parte del tratamiento indicado por los médicos, se afirma que “el resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas”.

En ese sentido, las autoridades médicas señalaron que “se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes al día de hoy, que permitirán completar la evaluación y continuar ajustando la conducta médica. Se continuará informando por canales oficiales ante novedades relevantes”, finaliza el informe.