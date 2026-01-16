Vero Lozano salió al cruce de Sofía "La Reini" Gonet tras su dichos: "La quiero agarrar a la pendeja"

Con un tono irónico desde el inicio, Lozano se refirió a la situación y a la reacción posterior de Gonet en redes sociales. “Estoy acá con Copito, el mejor amigo de La Reini”, lanzó, antes de contextualizar cómo vivió ella la entrevista. Según explicó, durante la charla no percibió incomodidad alguna por parte de la invitada y aseguró que el clima en el estudio fue normal. “Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta que la había pasado mal. Después parece que estaba del ort..., que la había pasado mal y que esperaba otra cosa”, expresó.